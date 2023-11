Mit Brachialpopulismus bekommt man die Wirtschaft nicht flott.

Wir stecken in einer Wirtschaftskrise, die nicht unerheblich hausgemacht ist. Wirtschaftspolitik wird also in der kommenden Wahl-Auseinandersetzung eine gewisse Rolle spielen. Die Frage lautet: Wer holt uns aus diesem Jammertal wieder heraus?

Die Antwort ist ernüchternd. Die wirtschaftspolitischen Erfolge der türkis-grünen Regierung sind ja überschaubar: Die höchste Inflationsrate Westeuropas bei gleichzeitig einer der schlechtesten Wachstumsperformances sind keine Empfehlung. Aber was sind die Alternativen?