Jüdischer Mann bei Streit mit Pro-Palästina-Demonstranten getötet

In Kalifornien ist ein jüdischer Mann bei einer Konfrontation mit Pro-Palästina-Demonstranten tödlich vereltzt worden. Er hatte eine große Israel-Flagge in der Hand. Die Polizei ermittelt.

Der 69 Jahre alte Mann hatte am Sonntag bei einer Demonstration In der Stadt Thousand Oaks in Kalifornien teilgenommen. Dabei waren an einer Straßenkreuzung proisraelische und propalästinensische Demonstranten aufeinandergetroffen und aneinandergeraten. Der Getötete, den US-Medien als Paul Kessler identifizierten, hielt eine Israel-Fahne in der Hand. Bei der Auseinandersetzung stürzte er zu Boden und knallte mit dem Kopf auf den Asphalt. Dabei erlitt Kessler eine Kopfverletzung, an der er schließlich am Montag verstarb, wie das Büro des Gerichtsmediziners von Ventura County laut „L.A. Times“ mitteilte. Ermittelt wird nun wegen eines Tötungsdelikts. Einzelne Zeugen sagten auch aus, Kessler sei mit einem Megafon geschlagen worden – dies ist laut Polizei bislang aber nicht bestätigt.

Das Büro des Sheriffs von Ventura County teilte mit, der Vorfall sei am Sonntag kurz nach 15.20 Uhr an der Kreuzung Westlake Boulevard und Thousand Oaks Boulevard passiert. Die proisraelischen und propalästinensischen Demonstranten hätten auf beiden Seiten der Kreuzung Stellung bezogen, dann kam es zu der Auseinandersetzung, teilten die Behörden mit.

Ein in den sozialen Medien geteiltes Video zeigte Kessler, wie er auf dem Rücken an der Kreuzungsecke liegt, Blut rinnt aus seinem Kopf. Bislang gab es noch keine Festnahmen.

Besorgnis in der jüdischen Gemeinde

Rabbi Michael Barclay sagte, Kessler und seine Frau Cheryl hätten an den Hohen Feiertagsgottesdiensten in seiner Synagoge teilgenommen. Die Synagoge liegt weniger als eine Meile vom Ort der Proteste entfernt. Jeff Gorell, Leiter des Ventura County, sagte: „Mit gebrochenem Herzen höre ich heute vom tragischen Tod eines älteren Mannes, der bei einer Protestkundgebung in meinem Bezirk angefahren wurde“, schrieb Gorell auf X.

Kesslers Tod löste in der jüdischen Gemeinde Südkaliforniens Trauer und Besorgnis aus, einige zeigten sich empört. „Wir fordern Sicherheit. Wir werden keine Gewalt gegen unsere Gemeinschaft dulden. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um dies zu verhindern“, hieß es von der Jewish Federation of Greater Los Angeles in einer Erklärung.