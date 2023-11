„Akt der Respektlosigkeit“: Frontalangriff auf Ärztekammer

Im niedergelassenen Bereich soll kein Stein auf dem anderen bleiben, der Österreichischen Ärztekammer droht eine komplette Entmachtung. Diese will sich wehren.

Die Österreichische Ärztekammer ist in Panik. Vereinbarungen in den derzeit stattfindenden Verhandlungen zum Finanzausgleich, also der Verteilung der Steuereinnahmen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, sehen eine beinahe vollständige Entmachtung der Standesvertretung vor.

Werden die Pläne umgesetzt, hätte die Ärztekammer keinerlei Mitspracherecht mehr bei wichtigen Entscheidungen wie etwa der Erstellung des sogenannten Stellenplans. Dieser regelt, in welcher Region welcher Arzt was für eine Kassenordination betreiben darf. Die Kassenstellen würden dann von der Sozialversicherung ausgeschrieben werden – ohne Zustimmung der Kammer (wie bisher). Auch in manchen Bereichen des Gesamtvertrags soll die Kammer kein Mitspracherecht mehr haben. Das würde bedeuten, dass in Fächern ohne Gesamtvertrag wie etwa Nuklearmedizin/Strahlentherapie und Anästhesie Einzelverträge außerhalb des Gesamtvertrags möglich sind, weil die Länderkammern ihre Vertragskompetenz verlieren würden. Darüber hinaus droht der Kammer der Verlust der Parteienstellung (also Verlust des Mitspracherechts) bei der Gründung von Ambulatorien – mit der Folge, dass Konzerne leichter Ambulatorien gründen können.