Jordaniens Kirchen schränken Weihnachtsbräuche ein

Aufgrund des Kriegs im Gazastreifen fallen die Weihnachtsfeierlichkeiten in Jordanien heuer schmäler aus.

Die Weihnachtsfeiern in den christlichen Kirchen Jordaniens werden in diesem Jahr auf Gebete und liturgische Feiern begrenzt. Man bitte darum, „aus Respekt vor den unschuldigen Opfern und dem reinen Blut unserer Märtyrer in Gaza und ganz Palästina“ alle weiteren weihnachtlichen Aktivitäten und Feierlichkeiten abzusagen, heißt es laut Bericht des arabisch-christlichen Portals „Abouna“ vom Montagabend in einer Erklärung des Rats der Kirchenoberhäupter in Jordanien, wie Kathpress berichtete.

Dies geschieht als Zeichen des Respekts und der Verbundenheit mit den unschuldigen Opfern, die durch die andauernden Militäroperationen im Gazastreifen und in den palästinensischen Gebieten verursacht wurden. Entfallen sollen demnach unter anderem Weihnachtsbasare, Pfadfinderaktionen und Geschenkübergaben an Kinder. Auch auf Weihnachtsdekoration soll verzichtet werden.

Der Rat legte weiter fest, dass die Kollekte am kommenden Sonntag für den Gazastreifen bestimmt ist, und verwies auf Spendenwege, die einige der Kirchen für diesen Zweck eingerichtet haben. Das Gebet solle dem Frieden gewidmet sein.

Die Aufforderung, Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Weihnachtszeit abzusagen, kam vom Rat der Kirchenführer in Jordanien. Nach einem Treffen am vergangenen Donnerstag, den 2. November, im griechisch-orthodoxen Erzbistum in Amman gaben die Leiter der Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften im Königreich ein gemeinsames Kommuniqué heraus. Darin erklären die Oberhäupter der Kirchen in Jordanien auch, dass sie die „Haltung“ teilen, die König Abdullah II. angesichts der Gräueltaten im Heiligen Land vertritt, und dass sie alle Bemühungen unterstützen, die darauf abzielen, „die Stimme des Krieges zum Schweigen zu bringen“.