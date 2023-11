Die Feuerwehr in Orange County, Kalifornien, ist seit den Morgenstunden im Einsatz. Auch mehrere Hubschrauber wurden zum Löschen eingesetzt. Spectee via Reuters

In der südkalifornischen Stadt Tustin hat ein historischer Hangar der Marine Corps Feuer gefangen. Er wurde in mehreren Hollywoodfilmen gezeigt. Das Gebäude zählt zudem zu den größten Holzkonstruktionen der Welt.

Am Dienstagmorgen ist in den historischen Tustin-Hangars in Orange County, am Südrand von Los Angeles, ein Feuer ausgebrochen, das einen Großeinsatz der Feuerwehr auslöste.



Nach Angaben der Orange County Fire Authority wurde der Brand gegen ein Uhr morgens im Nordhangar gemeldet. Das Ausmaß des Feuers war da bereits so enorm, dass sofort ein Hubschrauber alarmiert werden musste, um zu versuchen, die Flammen einzudämmen. Das berichtet die örtliche Feuerwehr weiter. Im weiteren Verlauf sollen mehrere Hubschrauber angefordert worden sein.

„Pearl Harbor“, „Star Trek“ und „Austin Powers“

Der Hangar soll etwa 17 Stockwerke hoch sein. Es ist eines der größten jemals gebauten Holzgebäude und einer von zwei Lufthangars, die 1942 auf der Marine Corps Air Station in Tustin gebaut wurden. Das historische Wahrzeichen wurde in mehreren Shows und Filmen gezeigt, darunter „Pearl Harbor“, „Star Trek“ und „Austin Powers“.



„Ich bin aufgewacht und habe all diese Hubschrauber überfliegen hören, und als ich hinausgeschaut habe, habe ich den Rauch und die Flammen gesehen“, sagte Steve Kinney gegenüber dem US-Sender „ABC7“. „Diese Hallen gibt es schon, seit ich hier aufgewachsen bin, und es ist kaum zu glauben, dass dieser Hangar hier wahrscheinlich verschwinden wird.“ Die Brandursache ist noch unklar. (Red.)