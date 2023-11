Auf in die Ferne!

Die Renditechancen in den Emerging Market sind aussichtsreich, müssen jedoch langfristig genutzt werden. Je nach Risiko bieten Anleihe- und Aktienprodukte eine breite Vielfalt.

Das globale Umfeld hat sich jüngst für Anleger dramatisch eingetrübt. Grund für die ungünstige Entwicklung ist der Ausbruch des Nahostkonflikts, der zunächst auf den Märkten in der Region lastete. Dessen Folgen ziehen inzwischen aber immer weitere Kreise und belasten längst die Börsen weltweit. Selbst die Anleihemärkte bleiben von den Rücksetzern ebenso wenig verschont wie die Devisenmärkte. Klassische sichere Häfen, so etwa der Schweizer Franken oder der Dollar, legten etwa gegenüber dem Euro zu.

Wie lange der Konflikt anhalten wird, das lässt sich freilich kaum seriöserweise einschätzen. Umso mehr sollten Anleger den Blick auf längerfristige Trends im Auge behalten, zu denen die Entwicklungen in den Schwellenländern zählen. Die Regionen dürften beim Wirtschaftswachstum weiterhin die Industrienationen übertreffen, wie etwa aus den jüngsten Prognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF) vom Oktober hervorgeht. Demnach dürfte das globale BIP im kommenden Jahr um 2,9 Prozent wachsen, nach geschätzten drei Prozent im laufenden Jahr.

Den Emerging Markets wird in der IWF-Studie dabei ein Plus von vier Prozent für 2024 zugetraut, wobei die Entwicklungen in Asien besonders hervorstechen. In der Region dürfte das Plus bei 4,8 Prozent liegen. Dabei hatte zuletzt vor allem China für reichlich Verunsicherung gesorgt. Und das aus gutem Grund. Denn das Wachstum wollte nach dem Ende der strengen Lockdowns zu Jahresbeginn nicht so recht in die Gänge kommen, obwohl die Hoffnungen auf eine kräftige Wende groß waren. Obendrein wird die anhaltend hohe Verschuldung im Immobiliensektor von zahlreichen Marktexperten mit Sorge beobachtet. Doch inzwischen reagiert das Land mit Maßnahmen: So hat etwa die Notenbank jüngst die Zinsen für Hypothekardarlehen gesenkt, um das Umfeld für den Sektor zu erleichtern. Auch wurden Einschränkungen für den Kauf von Immobilien eingeführt, um Spekulationen einzudämmen.

Endlich positive Wirtschaftsdaten