Komme, was Wolle

Hoffentlich kriegen sich die zwei Schafe nicht in die Wolle. Feature: APA/dpa/Frank Rumpenhorst

Eine gute Nachricht erreicht uns aus Schottland: Fiona, das einsamste Schaf der Welt, wurde dank der Initiative eines als BBC-Moderator tätigen Schafscherers gerettet.

Das Tier hatte sich verirrt und fristete seit Jahren allein an einer Steilküste in den Highlands sein Leben. Nun kann Fiona wieder den Umgang mit anderen Schafen lernen, hoffentlich kriegen sie sich dabei nicht in die Wolle.

Jedenfalls war es eine nette Aktion des Schafscherers. Das ist ja auch kein einfacher Beruf: Wann immer man seine Tiere zählen will, schläft man ein. Der Schafscherer möchte jedenfalls weiter bei der BBC bleiben und nicht zum ORF wechseln, weil dort ist bei Einbruch der Nacht oft der Wolf zu sehen.

Auch aus Paris gibt es Neuigkeiten. Präsident Emmanuel Macron gab bekannt, dass beim Élysée-Palast wieder die Wachablöse eingeführt wird. Die Wachen Pierre und Baptiste wechseln um 120 Millionen Euro Ablöse vom Élysée-Palast zu Paris Saint-Germain. Sie werden dort in der Abwehr aufgestellt.

In Österreich kann man schon länger keine großen Wachablösen mehr sehen, aber dafür in den nächsten Tagen mit etwas Glück wieder Polarlichter. Dieses Naturereignis ist schon deutlich spektakulärer als die zuletzt zu sehende Mondfinsternis. Die interessierte die Leute ja nur partiell. (aich)

