Wir sind reicher, als man es uns einredet

Die Reichen werden reicher, die Armen ärmer. Da helfen nur noch neue Steuern. Die Ideenwelt des SPÖ-Chefs, Andreas Babler, verunsichert die Industrie, die bereits eine Kapitalflucht aus dem Land wittert.

Wien. Ist Österreich am Rande der Verarmung? Wer sich die Wortmeldungen von SPÖ und FPÖ aus den vergangenen Monaten noch einmal zu Gemüte führt, kommt an dieser bitteren Erkenntnis schwerlich vorbei. Am Wochenende dürfte SPÖ-Chef Andreas Babler noch einmal nachlegen und seinen Genossinnen und Genossen beim Parteitag ein ganz ähnliches Bild der Wirklichkeit kredenzen – um dann seine altbekannten Lösungen auf den Tisch legen zu können: Weniger Arbeit! Mehr Geld für Arbeitende wie Arbeitslose! Finger weg von den Pensionen! Und das alles finanziert über Vermögen- und Erbschaftssteuern, die eh nur ein paar Prozent bisher unterbesteuerter Reicher zu zahlen hätten.

Ob Babler damit den Nerv aller SPÖ-Parteigänger trifft, ist offen. In der Wirtschaft schlagen die unmissverständlichen Botschaften des Sozialdemokraten jedoch bereits mit voller Kraft ein.