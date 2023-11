Sebastian Ofner: Ein letztes Mal um Siege

Der Steirer beschließt seine Saison in Sofia und steht im Achtelfinale.

Sebastian Ofner beendet die intensivste und mit Abstand erfolgreichste Saison seiner Karriere diese Woche im bulgarischen Sofia. Beim ATP-250-Turnier ist der Steirer an Position sieben gesetzt und steht nach einem Auftaktsieg gegen den Ukrainer Witalij Satschko bereits im Achtelfinale. Ofner benötigte für den 6:4, 3:6, 6:2-Erfolg knapp zwei Stunden und trifft nun auf den Australier Christopher O‘Connell. Diesen hatte er vor wenigen Wochen in Tokio knapp mit 6:7, 7:6, 7:5 bezwungen.

Unabhängig vom Ausgang des Turniers in Sofia ist Ofner 2023 in völlig neue Sphären vorgestoßen. Höhepunkt für den 27-Jährigen war das Erreichen des French-Open-Achtelfinals (Niederlage gegen Tsitsipas). In der zweiten Saisonhälfte spielte Ofner fast ausschließlich auf der ATP-Tour und etablierte sich unter den Top 50 der Weltrangliste. (cg)