Wegen Israel-Boykott: Kein Cola mehr im türkischen Parlament

Archivbild. Der türkische Präsident Erdoğan begrüßt die Abgeordneten seiner AK-Partei im türkischen Parlament in Ankara, Türkei, am 25. Oktober 2023. Ob er zuvor einen Nescafé oder ein Cola getrunken hat, ist nicht bekannt. Reuters / Murat Cetinmuhurdar/ppo

Das türkische Parlament streicht Produkte von Coca-Cola und Nestlé wegen deren angeblicher Unterstützung Israels von der Speisekarte.

Das türkische Parlament hat am Dienstag Produkte von Coca-Cola und Nestlé aus den Speisekarten seiner Restaurants entfernt, weil diese Unternehmen Israel im Gaza-Konflikt angeblich unterstützt haben, heißt es in einer offiziellen Erklärung.

„Die Produkte von Unternehmen, die Israel unterstützen, werden nicht in Restaurants, Cafeterien und Teehäusern auf dem Parlamentsgelände verkauft“, hieß es in einer Mitteilung der Großen Nationalversammlung der Türkei, ohne die Unternehmen direkt zu nennen. Eine Stellungnahme der beiden Lebensmittelkonzerne Coca-Cola und Nestlé stand noch aus.

Sprecher Numan Kurtulmus habe die Entscheidung getroffen, fügte er hinzu, um „die öffentliche Sensibilität gegenüber Boykottprodukten von Unternehmen zu stärken, die offen ihre Unterstützung für Israels Kriegsverbrechen (und) die Tötung unschuldiger Menschen in Gaza erklärt haben“.

Kein Cola, kein Instant-Kaffee im türkischen Parlament

Eine parlamentarische Quelle sagte, dass Coca-Cola-Getränke und Nestlé-Instantkaffee die einzigen Marken seien, die von den Speisekarten gestrichen wurden, und fügte hinzu, dass die Entscheidung als Reaktion auf den „großen öffentlichen Aufschrei gegen diese Unternehmen“ für die Unterstützung Israels gedacht sei.

Weder in der Parlamentserklärung noch in der Quelle wurde angegeben, wie Coca-Cola und Nestlé die Kriegsanstrengungen Israels unterstützten. Letzten Monat gab Nestlé bekannt, dass es als „Vorsichtsmaßnahme“ vorübergehend eine seiner Produktionsanlagen in Israel geschlossen habe. Die Firma war damit der erste Konsumgüterriese, der eine Reaktion auf den Krieg ankündigte.

Türkische Aktivisten haben in den letzten Tagen in Social-Media-Beiträgen immer wieder zum Boykott israelischer Waren aufgerufen, und von Waren westlicher Unternehmen, die ihrer Ansicht nach Israel unterstützen. Der Schritt des türkischen Parlaments gehört zu den ersten Schritten einer Regierung bzw. einer großen Organisation, die im monatelangen Krieg zwischen Israel und der palästinensischen militanten Gruppe Hamas große globale Marken ins Visier nehmen.

Türkische Provinzen verfügen Boykott israelischer Produkte

In zahlreichen türkischen Provinzen haben staatliche Einrichtungen und Gemeinderegierungen vor dem Hintergrund des Gaza-Kriegs zum Boykott israelischer Produkte aufgerufen. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete von Stadtregierungen und Provinzeinrichtungen, die zum Boykott israelischer Produkte aufgerufen hätten. Der AKP-Politiker Ejder Batur sagte Anadolu, in allen Einrichtungen der 24 von seiner Partei regierten Gemeinden in Istanbul würde kein israelisches Produkt mehr angeboten werden.

Auch zahlreiche Universitäten kündigten Anadolu zufolge an, künftig Produkte von Israel unterstützenden Firmen nicht mehr anzubieten.

Türkischer Präsident Erdoğan kritisiert Israel scharf

Im vergangenen Monat haben der türkische Präsident Tayyip Erdoğan und seine Regierung Israels Angriff auf Gaza und die westliche Unterstützung für Jerusalem scharf kritisiert. Israel bombardiert Gaza seit dem 7. Oktober, nachdem bei einem Hamas-Terrorangriff auf Südisrael etwa 1400 Israelis getötet worden waren. Nach Angaben von Gesundheitsbehörden im Gazastreifen sind bei dem israelischen Angriff mehr als 10.000 Palästinenser getötet worden, darunter etwa 4100 Kinder.

Hunderttausende Türken sind im vergangenen Monat auf die Straße gegangen, um gegen die israelische Militäroperation im Gazastreifen zu protestieren. (Reuters)