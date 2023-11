Manuel Neuer spielt nicht gegen Österreich

Torhüter Manuel Neuer möchte sich für sein DFB-Comeback Zeit lassen.

Manuel Neuer wird nach seinem Comeback beim FC Bayern München bei den letzten Länderspielen 2023 noch nicht wieder ins deutsche Nationalteam zurückkehren. Das kündigte der 37-Jährige am Dienstag nach entsprechenden Gesprächen mit Teamchef Julian Nagelsmann und DFB-Torwartcoach Andreas Kronenberg an. „Das hat auch medizinische Gründe. Bis zum Winter sind es noch viele Spiele“, sagte Neuer. Österreich empfängt Deutschland am 21. November in Wien.

Der Torhüter hat inzwischen wieder zwei Bundesligapartien und ein Pokalspiel bestritten. „Das hat gut funktioniert.“