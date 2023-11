Die Verlierer des Wärmegesetz-Deals

Es ist faktisch unmöglich, in Österreich klimafreundlich zu leben. Und das liegt fast nur an den Strukturen.

Klimaministerin Leonore Gewessler hat – auf Druck der ÖVP – im geplanten Erneuerbaren-Wärme-Gesetz den verpflichtenden Heizungstausch abgesagt. Stattdessen soll der Ausstieg aus fossilen Heizungen mit großzügigen Förderungen vorangetrieben werden. Wer sind die Gewinner und Verlierer dieses halbherzigen Kompromisses?

Frau K. wohnt mit ihren drei Kindern in einem alten Mietshaus in Wien. In ihrer Straße verläuft eine Fernwärmeleitung, die dazugehörige Müllverbrennungsanlage befindet sich in Gehentfernung. Trotzdem heizt Frau K. die Wohnung mit einer Gastherme und hat heuer eine enorme Energierechnung erhalten. Die Hausbesitzerin hat nämlich nie den Anschluss an die Fernwärme veranlasst. Als Alternative wollte Frau K. einen Holzofen installieren lassen, doch das lehnte die Hausverwaltung ohne Angabe von Gründen ab. Es passt zum Sittenbild, dass in diesem Haus zur Sanierung der alten Kastenfenster schon einmal die städtische Schlichtungsstelle eingeschaltet werden musste. Mit Außenjalousien kann man im Sommer die Hitze und im Winter die Kälte fernhalten. Doch auch dafür ist die Erlaubnis der Hausverwaltung notwendig. Von einer besseren Isolierung der Außenwände oder einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach kann Frau K. nur träumen; ein Recht darauf hat sie nicht. Im Endeffekt beschränkt sich ihr Handlungsspielraum darauf, die Fenster mit Isolierbändern abzudichten.

Am Beispiel dieser real existierenden Mieterin zeigt sich, wie schwierig es oftmals ist, umweltfreundlich, sparsam und kostengünstig zu heizen. Hier tritt das Nutzer-Besitzer-Dilemma deutlich zutage: Mieter haben ein objektives Interesse an einer energieeffizienten Wohnung, können dies aber nicht umsetzen. Vermieter haben sehr wohl die Möglichkeit dazu, allerdings kaum ein Interesse. Insofern ist das neue Gesetz zahnlos, da dadurch fossile Heizungen in bestehenden Miethäusern kein Ablaufdatum haben. Der unökologische Status quo wird somit fortgeschrieben.

Ärmere in der „fossilen Falle“

Eine denkmögliche Alternative zum abgesagten Verbot wäre ein Bonus-Malus-System bezüglich der Miethöhe. Bei schlecht gedämmten Wohnungen mit umweltschädlichen Heizungen käme es zu Abschlägen. Damit könnten Vermieter motiviert werden, ihre Häuser zu sanieren. Bis dies jedoch passiert, wäre die Kehrseite der Regelung sichtbar: Ärmere Menschen würden diese Wohnungen aufgrund der vergleichsweise günstigen Mieten bevorzugen und säßen damit erst recht in der „fossilen Falle“. Auch bei Wohnungseigentum käme es in Mehrparteienhäusern ohne gesetzliche Vorgabe kaum zu einer ganzheitlichen Lösung. Eigenheimbesitzer haben es da besser. Sie können bei einem Heizungstausch mit einer Förderung von 20.000 bis 28.000 Euro rechnen. Bezahlt wird dies aus Steuermitteln; also auch von Frau K.

Vor einigen Wochen erschien das Buch „Strukturen für ein ­klimafreundliches Leben“. Auf 700 Seiten listen hochrangige österreichische Wissenschaftlerinnen auf, was sich alles auf dem Weg zur Klimaneutralität ändern müsste. Ihr Resümee: Derzeit ist es faktisch unmöglich, in Österreich klimafreundlich zu leben. Das liegt aber nicht am mangelnden Willen der Menschen, sondern an den Strukturen. Diese sind schon vor den Menschen da. Strukturen sind nämlich jene Rahmenbedingungen und Verhältnisse, in denen das tägliche Leben stattfindet. Sie sind Ausdruck der gesellschaftlichen Machtverhältnisse. Und das wurde mit dem Erneuerbaren-Wärme-Gesetz anschaulich vor Augen geführt.

Dr. Heinz Högelsberger arbeitet in der Abteilung Umwelt und Verkehr der Arbeiterkammer Wien und hat u. a. an einem Forschungsprojekt der Uni Wien zur Energiewende mitgearbeitet.

