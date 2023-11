Ein schwarzer Tag für die ÖVP

Parteirebell Ebert ist nun offiziell Bezirkschef von Hietzing. Wie die Gräben zugeschüttet werden können, ist offen.

Der Dienstag war kein angenehmer Tag für die Wiener ÖVP – obwohl es formal etwas zu feiern gab. Nämlich die Angelobung des neuen Bezirksvorstehers, Friedrich Nikolaus Ebert, in der türkisen Hochburg Hietzing. Bis zuletzt hatte die Landespartei versucht, Ebert zu stoppen. Der Parteirebell hatte aber eine Mehrheit im ÖVP-Bezirksklub hinter sich versammelt, mit der er Johanna Sperker (die Kandidatin der ÖVP-Spitze) ausgebootet hatte. Seine Wahl war nicht mehr zu verhindern, die Parteispitze rund um Obmann Karl Mahrer musste das zähneknirschend zur Kenntnis nehmen.

Ob (und wie) Ebert die Gräben wieder zuschütten kann, bleibt offen. Und das ist ein Problem, nachdem im nächsten Jahr nicht nur die Europa-Wahl ansteht, sondern auch die Nationalratswahl. Damit die schwächelnde Stadt-ÖVP dabei nicht völlig untergeht, muss möglichst schnell wieder Ruhe in Hietzing einkehren. Davon ist die Partei weit entfernt. Denn viele Funktionäre sind von Eberts Vor­gehen entsetzt („Das war ein Statutenbruch“) und fordern weiterhin den Ausschluss des Parteirebellen. Ebert selbst kündigte gegenüber der „Presse“ an, die Causa erst am Mittwoch zu kommentieren.

Frauenorganisation forciert Ausschluss von vier Bezirksrätinnen

Apropos Ausschluss. Am Dienstag tagte auch die Frauenorganisation der ÖVP Wien unter Sabine Keri. Diese hatte in der „Presse“ angekündigt, bei der Sitzung einen Ausschluss jener vier Bezirksrätinnen zu forcieren, die Ebert geholfen hatten, seine Konkurrentin Sperker abzuschießen. Die Entscheidung sei intern und werde nicht veröffentlicht, erklärte Keri am Dienstag. Dem Vernehmen nach werden die Putschistinnen bald ein Schreiben von ihrer Frauenorganisation bekommen – mit wenig erfreulichen Nachrichten für sie.

»Das Chaos

in ihrer Hochburg Hietzing wird die Wiener ÖVP noch länger beschäftigen.«