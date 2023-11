Israel wälzt Pläne für die Zeit nach Hamas

Die israelische Premier Netanjahu kann sich offenbar eine vorübergehende Besetzung des Gazastreifens vorstellen – nach einem Szenario, ähnlich wie im Westjordanland. 70 Prozent der Einwohner des Gazastreifens sind mittlerweile auf der Flucht.

Nach über vier Wochen Krieg im Gazastreifen scheint die schwierigste Phase der Kämpfe kurz bevorzustehen: Häuserkämpfe in dicht bebauter urbaner Umgebung. Mit der Einkreisung der Stadt Gaza ist Israels Armee, die IDF, eigenen Angaben zufolge ein „entscheidender Schritt“ gelungen. In und unter der Stadt hat die Hamas Experten zufolge einen Großteil ihrer organisatorischen und militärischen Infrastruktur angelegt. Gaza Metro wird das umfangreiche Tunnelsystem genannt. Diese Infrastruktur zu zerstören und die Hamas in Gaza zu entmachten, ist das erklärte Ziel der israelischen Offensive.

Am Montag hatte ein IDF-Sprecher verkündet, die Armee habe den Gazastreifen in ein nördliches und ein südliches Gebiet geteilt. Zugleich hält die Armee zu festgelegten Stunden einen humanitären Korridor offen, um Zivilisten in den Süden fliehen zu lassen. So kann die IDF ihre Kämpfe im Norden intensivieren und dabei das Risiko ziviler Opfer senken.

Auf der Flucht

Deren Zahl steigt dennoch stetig, auch weil die Hamas viele ihrer militärischen Anlagen inmitten ziviler Gebiete eingerichtet hat. Das Hamas-geführte Gesundheitsministerium spricht von mehr als 10.000 Toten. Überprüfen lassen die Angaben sich nicht, doch die Bilder von großflächig zerstörten Gebäuden und Straßenzügen legen hohe Opferzahlen nahe.