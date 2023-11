Antikes Kulturgut trifft auf Industriedesign

Die Tischleuchte „Atlanti“ von Detlev Belau verbindet griechische Mythologie mit zeitgenössischem Design.

In der Welt des Designs gibt es immer wieder Produkte, die nicht nur funktional sind, sondern auch eine tiefere Bedeutung und Ästhetik verkörpern. Die Tischleuchte „Atlanti“ ist zweifellos ein solches Meisterwerk, das nicht nur Licht spendet, sondern auch die Faszination der griechischen Mythologie mit zeitgenössischem Design verbindet.

Mythologisch inspiriert

Benannt nach dem mächtigen Titanen Atlas, der in der griechischen Mythologie die Last des Himmels trug, trägt diese Tischleuchte ihren Namen zu Recht. Der Sockel aus dem hochwertigen Mineralwerkstoff Corian verkörpert die Stärke und Stabilität des Titans und symbolisiert gleichzeitig die Grundlage, auf der die gesamte Leuchte ruht.

Das Design ist eine Hommage an den Titanen Atlas. Beigestellt

Der leuchtende Höhepunkt von „Atlanti“ ist der Schirm aus Plexiglas, der in einer innovativen Technik mit Naturschiefer belegt ist. Der Schiefer verleiht der Leuchte eine unvergleichliche Textur und ein naturverbundenes Ambiente, während das Plexiglas das Licht sanft diffundiert und eine einladende Atmosphäre schafft. Die Wahl des Schiefers ist auch eine Hommage an die Erdverbundenheit des Titanen Atlas, der die Elemente der Erde und des Himmels miteinander verband. „Atlanti“ ist nicht nur eine Lichtquelle, sondern ein Designobjekt, das die mythologische Erzählung von Stärke und Verbindung zwischen Himmel und Erde in die moderne Innenarchitektur bringt. Diese Tischleuchte wird zum Gesprächsthema in jedem Raum und erinnert uns daran, dass Design nicht nur funktional sein kann, sondern auch Geschichten erzählen und Emotionen wecken sollte.

In Kooperation mit der Natur

Unter dem Label „n o u n products“ werden hochwertige Leuchten entwickelt, produziert und vertrieben. Der renommierte Designer Detlev Belau kombiniert modernste Lichttechnik mit natürlichen Materialien wie Holz und Schiefer sowie mineralisch-organischen Verbundwerkstoffen. Trotz teilweise industrieller Fertigung und dem Einsatz anspruchsvollster Technologien bleibt jedes Produkt aufgrund seiner unverwechselbaren natürlichen Handschrift ein wahres Unikat. Dank einer exklusiven Auswahl von Materialien und Komponenten mit teilweise filigraner Handwerkskunst zeichnet sich die gesamte Produktion aus dem Unternehmen in Münster in besonderem Maße durch Hochwertigkeit aus.