Addiko-Gewinn auf 30,1 Millionen Euro gestiegen

Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt.

Die auf das Geschäft in Zentral- und Osteuropa spezialisierte Addiko Bank hat ihren Gewinn in den ersten drei Quartalen deutlich ausgebaut. Das Ergebnis nach Steuern stieg gegenüber der Vorjahresperiode um 53 Prozent auf 30,1 Millionen Euro, teilte das Geldinstitut am Mittwoch in einer Aussendung mit. Zum Ergebniszuwachs hätten unter anderem eine solide Geschäftsentwicklung, Zinsanpassungen sowie relativ geringe Kreditverluste beigetragen.

Die Zinseinnahmen der Bank sind gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. Das Nettozinsergebnis wuchs um 29,5 Prozent auf 167,5 Millionen Euro, die entsprechende Nettozinsmarge verbesserte sich von 2,97 auf 3,67 Prozent. Das Provisionsergebnis hingegen sank im Jahresvergleich um 9,2 Prozent auf 50,3 Millionen Euro, was hauptsächlich auf entgangene Einnahmen nach der Euroeinführung in Kroatien zurückzuführen sei. „Unsere Ergebnisse zeigen, dass wir mit unseren Angeboten in einer Region, die auch in Zeiten schwächerer Konjunktur in vielen Teilen Europas beeindruckende Widerstandsfähigkeit beweist, auf dem richtigen Weg sind“, kommentierte CEO Herbert Juranek die Zahlen.

Den Ausblick für das Gesamtjahr 2023 bestätigte die Bank. Die Bruttokundenforderungen werden bei rund 3,5 Milliarden Euro erwartet mit mehr als 10 Prozent Wachstum in den Fokusbereichen. Das Nettobankergebnis soll aufgrund der steigenden Zinskurve um ca. 15 Prozent wachsen. (APA)