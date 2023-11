CFDA-Awards: Eine Nacht im Museum

Serena Williamsbei den CFDA Awards in Manhattan, New York City

Serena Williamsbei den CFDA Awards in Manhattan, New York City Reuters / Andrew Kelly

Bei der Gala im naturhistorischen Museum in New York wurde Serena Williams als Modeikone geehrt.

Bei den CFDA-Awards werden Talente der amerikanischen Modeindustrie bei einer Gala im American Museum of Natural History ausgezeichnet. Anne Hathaway übernahm in diesem Jahr die Moderation, sie sprang für Sarah Jessica Parker ein. Ein paar Outfitwechsel beinhaltet der Job, zuerst zeigte sie sich in einem Jeansensemble von Ralph Lauren, danach im roten Spitzenkleid von Rodarte.

Etwa 440 Gäste waren zur Veranstaltung geladen, darunter viele Stars wie Serena Wiliams, Mary J. Blidge, Gwyneth Paltrow, Demi Moore und Kim Kardashian. Der Dresscode lautete „American Blacktie“.

„Kreativität, Diversität, Inklusion“

Zum ersten Mal stand Thom Browne als CFDA-Vorsitzender der Zeremonie vor. Er reflektierte über die Angemessenheit einer Feier wie dieser in Zeiten globaler Unruhen. Aber es gehe um weit mehr als nur darum, Einzelpersonen auszuzeichnen, meinte er. Vielmehr soll mit der Gala Kreativität, Diversität und Inklusion zelebriert werden, wie „WWD“ schreibt.

Catherine Holstein vom Label Khaite konnte sich als „Womenswear Designer of the Year“ zum zweiten Mal in Folge durchsetzen. Willy Chavarria gewann in der Männerkategorie. Als „Accessory Designer of the Year“ wurden Mary-Kate und Ashley Olsen von The Row geehrt.

Als neues Talent wurde Rachel Scott von Diotima ausgezeichnet. Vera Wang wurde in der Braut-Kategorie geehrt, Mara Hoffman mit dem Umwelt- und Nachhaltigkeits-Award. Den Innovations-Award erhielt Gwyneth Paltrow mit ihrer Lifestylemarke Goop, Jonathan Anderson wurde für seine Arbeit bei JW Anderson und Loewe als internationaler Designer des Jahres ausgezeichnet. (cg)