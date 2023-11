Erneut Joggerin in Oberösterreich von Hund attackiert

Es dürfte sich um einen Schäferhund gehandelt haben. Die 55-Jährige wurde am Unterarm verletzt. Die Hundehalterin reagierte offenbar nicht.

Rund ein Monat nachdem eine Joggerin im oberösterreichischen Naarn von einem Hund totgebissen worden war, ist erneut eine 55-jährige Läuferin attackiert worden. Wie die „Kronenzeitung“ berichtet, biss ein Schäferhund die Frau in den Unterarm und ließ nicht mehr los. Die Besitzerin soll nicht reagiert haben.

Die Frau schilderte, dass sie am späten Montagnachmittag auf einem Wanderweg zwischen Zwettl an der Rodl und Eidenberg gelaufen sei, als ihr eine andere Frau mit zwei Hunden entgegenkam. Einen führte sie an der Leine, der zweite soll in einem Feld gestanden sein. „Als ich vorbeilaufen wollte, lag er zuerst am Boden, hat mich dann ansatzlos attackiert“, sagte die 55-Jährige gegenüber der „Kronenzeitung“.

Der Schäferhund habe sie in den rechten Unterarm gebissen und nicht mehr losgelassen. Sie habe die Hundehalterin angefleht, ihr zu helfen, allerdings dürfte diese nicht wirklich reagiert haben. Die Frau dürfte bereits amtsbekannt sein. Irgendwann gelang es der 55-Jährigen dann, den Hund zu Boden zu bringen und die Rettung zu rufen. Sie wurde ins Linzer UKH eingeliefert und operiert. (schev)

