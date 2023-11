32-Jähriger nach Unfall auf A2 überfahren und getötet

Der Mann wurde bei dem Unfall im Bezirk Baden aus seinem Klein-Lkw geschleudert und danach von einem Auto erfasst. Er starb noch an Ort und Stelle.

Auf der Südautobahn (A2) bei Traiskirchen (Bezirk Baden) ist in der Nacht auf Mittwoch ein 32-jähriger Lenker eines Klein-Lkw nach einem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert worden. Der Mann aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung landete auf der zweiten Spur und wurde dort laut Polizei vom nachkommenden Pkw eines 22-Jährigen überfahren. Der Burgenländer erlag noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen.

Der Klein-Lkw-Lenker war gegen 2.45 Uhr auf der A2 in Richtung Graz unterwegs gewesen. Aus unbekannter Ursache kam das Fahrzeug rechts ab und touchierte eine Leitschiene. Im Anschluss wurde der Klein-Lkw über alle vier Spuren und gegen die Mittelleitwand aus Beton geschleudert. Dabei dürfte der 32-Jährige aus dem Fahrzeug bugsiert worden sein.

Der Pkw des 22-Jährigen aus dem Bezirk Wiener Neustadt überrollte den auf der Autobahn liegenden Mann. Unmittelbar danach hielt der Niederösterreicher seinen Wagen am Pannenstreifen an. Im Zuge der Berge- und Rettungsarbeiten kam es auf der A2 in Richtung Graz zu einer Sperre von drei Spuren. Aufgehoben wurde diese laut Landespolizeidirektion Niederösterreich kurz vor 5.30 Uhr. (APA)