Burgtheater-Geschenkzyklus

Exklusiv zu Weihnachten: Drei Theaterhöhepunkte im Burgtheater

Der Geschenkzyklus ist das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle Theaterliebhaber. Bereiten Sie Ihrer Familie, Ihren Freunden oder sich selbst eine große Freude. Passend verpackt in der neuen Burgtheater-Tasche mit einer süßen Überraschung von Lindt.



Erleben Sie drei Theaterhöhepunkte im Burgtheater wie „Ein Sommernachtstraum“, Shakespeares zeitloses Stück über das Spiel und die Kraft der Verwandlung in der Regie von Barbara Frey. Freuen Sie sich außerdem auf Molières Komödie „Der Menschenfeind“ (Regie: Martin Kušej) und Alcestes Versuche, sein heuchlerisches und oberflächliches Umfeld zu bekehren. Auch in der Liebe muss der Menschenverächter eine Niederlage hinnehmen – bleibt gar nur mehr die Weltflucht? Abgerundet wird der Zyklus von Thomas Bernhards letztem Theaterstück „Heldenplatz“, das bei seiner Uraufführung 1988 einen legendären Theaterskandal provoziert hat. Die Zeiten haben sich geändert. 35 Jahre nach der Uraufführung inszeniert Frank Castorf Bernhards letztes Stück am Burgtheater.



Vor der ersten Vorstellung werfen Sie bei einer Burgtheater-Führung einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen und werden von der Burgtheater Direktion bei einem Aperitif persönlich begrüßt.

EIN SOMMERNACHTSTRAUM

William Shakespeare

Regie: Barbara Frey



DER MENSCHENFEIND

Molière

Regie: Martin Kušej



HELDENPLATZ

Thomas Bernhard

Regie: Frank Castorf

Kategorien & Preise Kategorie 1 € 202,50 Kategorie 2 € 178,50 Kategorie 3 € 154,50