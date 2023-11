Die älteste Bank der Welt schreibt wieder Gewinne

Die 2017 verstaatlichte MPS, die als älteste Bank der Welt gilt, übertraf in den ersten drei Quartalen des Jahres die Erwartungen der Analysten. Die positiven Ergebnisse sind das Resultat einer langwierigen Sanierung der einstigen italienischen Krisenbank.

Die italienische Krisenbank Monte dei Paschi di Siena (MPS) ist wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Die 2017 verstaatlichte MPS, die als älteste Bank der Welt gilt, schloss die ersten drei Quartale 2023 mit einem Nettogewinn von 929 Millionen Euro ab. Im Vergleichszeitraum 2022 hatte das Geldhaus noch einen Verlust von 334 Mio. Euro ausgewiesen. Die Ergebnisse lagen über den Erwartungen der Analysten.

Allein im dritten Quartal meldete die Bank einen Gewinn von 310 Mio. Euro. Die Erträge von MPS stiegen in den ersten drei Quartalen um 22,9 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro. Die positiven Ergebnisse sind das Resultat einer langwierigen Sanierung der einstigen Krisenbank. „Die Ergebnisse der ersten neun Monate bestätigen ein starkes Wachstum der Rentabilität und die anhaltende Fähigkeit, auf nachhaltige Weise Kapital zu generieren“, teilte die Bank am Mittwoch mit.

Auch MPS will italienische Sondersteuer vermeiden

Wie bereits andere italienische Banken hat das Geldhaus beschlossen, die Zahlung der Sondersteuer zu vermeiden, mit der die Regierung in Rom „Übergewinne“ der Banken im Land infolge des Zinsanstiegs teilweise abschöpfen will. Dazu will das Management 312,7 Mio. Euro in eine Kapitalreserve stecken, teilte die Bank mit.

Dieser Betrag soll als Puffer für künftige Verluste dienen und darf nicht in Form von Dividenden oder Aktienrückkäufen an die Anteilseigner ausgeschüttet werden. Das Institut beruft sich auf eine entsprechende Klausel im Gesetz. Der Betrag ist 2,5-mal so hoch wie die Steuer, die die Bank hätte zahlen müssen.

Das Kreditinstitut - dessen Wurzeln bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen - wird seit einer staatlichen Rettungsaktion im Jahr 2017 mit einem Anteil von 64,23 Prozent vom italienischen Wirtschaftsministerium kontrolliert. Der italienische Staat will seine Mehrheitsbeteiligung an der Bank im kommenden Jahr abgeben. (APA)