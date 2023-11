Sparen mit staatlichem Zuckerl

Bausparen ist mit den steigenden Zinsen wieder attraktiv geworden. Die Anbieter verzeichnen eine sprunghaft steigende Nachfrage, auch, weil Bausparen sicher und bequem ist.

Wenn es ums Sparen geht, sind die Österreicher Sicherheitsfanatiker. Das war so, als die Einlagezinsen hoch waren und klassische Sparprodukte wie Sparbücher und Bausparen einen Sinn machten. Aber auch in der jahrelangen Niedrig- bzw. Nullzinsphase wurde weiterhin konservativ veranlagt, wie Umfragen zum Sparverhalten zeigen. Erst mit der stark steigenden Inflation, die real zu einer gehörigen Geldvernichtung führt, wurden andere Anlageformen wie Wertpapiere mehr in Betracht gezogen. Vor allem Immobilien waren in Zeiten des billigen Geldes sehr gefragt, und ein Kredit war einfach zu bekommen. Die Zahl der Bausparverträge hat sich daher seit 1997 von rund sechs auf 3,5 Millionen nahezu halbiert. Die Einlagen sind 2022 von 15,624 auf 14,728 Milliarden Euro gesunken.

An der Zinsschraube drehen