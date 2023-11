Investieren in geförderten Wohnbau

Hohe Nachfrage trifft auf attraktive Renditen.

Die Bautätigkeit in Österreich nimmt bei anhaltend hohem Bedarf nach leistbarem Wohnraum rapide ab. Steigendes Bevölkerungswachstum und eine inflationsbedingt angespannte Finanzsituation sorgen für einen Nachfrageüberschuss. Investitionen in geförderten Wohnbau versprechen Linderung und sichern ertragreiche Renditen.

Urbaner Wohnraum ist in Österreich stark begehrt. Steigende Bau- und Finanzierungskosten sowie ein hohes Bevölkerungswachstum verstärken diesen Trend in Zukunft weiter. Gleichzeitig lassen staatliche Regulatorien den Traum vom Eigenheim für viele in weite Ferne rücken. Expert:innen rechnen mit einem Nachfrageüberschuss in den kommenden Jahren. Für Investor:innen bedeutet diese Entwicklung attraktive Renditechancen durch ein Investment in geförderte Wohnbauentwicklungsprojekte. Private Anleger:innen tragen so zur Schaffung von dringend benötigtem, gefördertem Wohnraum bei und profitieren von den Vorteilen eines stabilen Realwertinvestments, attraktiven Renditen sowie steuerlichen Begünstigungen.

Nachhaltig investieren in Bauherrenmodelle

IFA bietet Investor:innen ein handverlesenes Portfolio an kurz-, mittel- und langfristigen Anlageprodukten für jedes finanzielle Ziel. Der heimische Marktführer bei direkten Immobilienbeteiligungen sowie Bauherrenmodellen realisiert seit mehr als vier Jahrzehnten erfolgreich geförderte Wohnbauentwicklungsprojekte in ganz Österreich. Dabei beteiligen sich private Anleger:innen an der Schaffung von hochwertigen Neubauwohnungen und kombinieren langfristig solide Renditen mit der Sicherheit eines realen Sachwerts. Mieteinnahmen sind indexiert und somit wirksam vor Inflation geschützt. Zusätzlich können steuerliche Begünstigungen, wie die beschleunigte Ab-schreibung der Bau- und Nebenkosten (1/15-AfA), Vorsteuerabzug und Sofortabschreibung der Werbungskosten, je nach persönlichen Verhältnissen geltend gemacht werden. Die gemeinsame Vermietung über einen Mietenpool zur Reduzierung des Leerstandsrisikos und eine Erstvermietungsgarantie bieten zusätzliche Sicherheiten.

Baumstadt Floridsdorf: ökologisches Dorf in der Stadt

„Geförderte Wohnbauentwicklungsprojekte sind bei Investor:innen stark begehrt. Mit unserem aktuellen Investment ‚Baumstadt¹‘ in Wien Floridsdorf setzen wir neue Maßstäbe für nachhaltigen und lebenswerten Wohnbau in urbaner Binnenlage. Durch sorgsame Revitalisierung und ressourcenschonende Nachverdichtung bestehender Strukturen schafft IFA in begehrter Lage ein einzigartiges ‚ökologisches Dorf in der Stadt‘ – mit optimaler öffentlicher Anbindung und umfassender Nahversorgung. Eine wichtige Rolle spielt auch der Community-Aspekt, um so ein attraktives Wohnumfeld für Generationen zu schaffen“, betont Gunther Hingsammer, Vorstand der IFA AG. „Investor:innen können sich ab einer Eigenkapitalinvestition von 17.500 Euro p. a. über vier Jahre beteiligen und erwerben eine Gesamtbeteiligung von rund 142.100 Euro bei einer Planrendite von rund 5,7 Prozent. Wir gewährleisten bei diesem Projekt eine Erstvermietungsgarantie, die im aktuell fordernden Marktumfeld für Anleger:innen eine zusätzliche Sicherheit darstellt.“ Der Baustart ist für Anfang 2025, die Fertigstellung für Herbst 2026 geplant.