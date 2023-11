Das Sparbuch – ein historisches Dokument 

Österreicher gelten gemeinhin als sparsam. Die Liebe zum Sparen ist aber nicht genetisch bedingt, sie wurde hart anerzogen. Ein Blick auf das Sparen im Wandel der Zeit.

Der 31. Oktober gehört jedes Jahr den Sparerinnen und Sparern. Allen voran Kinder tragen ihre Spardosen in die Bankfilialen und holen sich im Gegenzug dafür Kuscheltiere, Bücher und Spielzeug ab. Mit diesen kleinen Motivationsspritzen wollen die Geldinstitute das Sparen auf der ganzen Welt bewerben und fördern – vor allem in Zeiten hoher Inflation ist das wieder nötiger denn je. Denn die Sparquote sinkt konstant. Diese Situation gibt es aber nicht zum ersten Mal und sie war damals schon der Auslöser für den allerersten Weltspartag: Auf dem Ersten Internationalen Sparkassenkongress im Oktober 1924 in Mailand wurde der Tag beschlossen. Grundgedanke war die Finanzerziehung und das Lernen des Umgangs mit Geld. Die Idee entstand nach den Jahren der Hyperinflation der ersten 1920er-Jahre. Die Sparkassen wollten deshalb das Image des Sparens wieder aufpolieren. Das wurde damals noch verhältnismäßig bescheiden gefeiert: Statt Kuscheltieren und Clowns wurden in ganz Österreich Plakate verbreitet, Flugblätter aufgehängt und es erschien eine Festausgabe der Sparkassenzeitung. Aber auch alle Kinder, die zwischen den Jahren 1916 und 1925 jeweils am 31. Oktober geboren waren, bekamen zwei Schilling auf ein Sparbuch. Das war jedoch bis zum 14. Lebensjahr gesperrt.

Österreich spart im Mittelfeld