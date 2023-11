Pflegeheime als Investment

Den Nischenmarkt prägen sanierungswürdige Gebäude und steigender Pflegebedarf.

In Österreich werden Pflegeimmobilien am Investmentmarkt nach wie vor als Nischenprodukte gehandelt. „In Deutschland und anderen europäischen Ländern ist der Markt bereits weiter entwickelt“, sagt Lukas Schwarz, Head of Investment Properties bei CBRE. Der große Unterschied zu anderen Ländern liegt in der Betreiberstruktur: Der Großteil der rund 900 Pflegeheime in Österreich wird von der öffentlichen Hand (43 Prozent) oder gemeinnützigen Organisationen (26 Prozent) betrieben. „Als Investmentprodukte kommen hauptsächlich privat betriebene Pflegeheime auf den Markt“, erklärt Schwarz. In den ersten drei Quartalen 2023 wurden hierzulande rund 150 Millionen Euro in Pflegeheime investiert. Bis zum Jahresende könnte das Rekordergebnis von 160 Millionen Euro aus 2022 noch übertroffen werden. Der Markt wachse laut CBRE stetig, was angesichts des demographischen Wandels auch notwendig ist.

Strengere Regeln ab 2027

„Wir gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2050 rund 100.000 zusätzliche Pflegebetten in Österreich notwendig sein könnten, um allen bis dahin potenziell Pflegebedürftigen ein Pflegebett zu garantieren“, analysiert Laura Holzheimer, Head of Research. Neben dem jetzt schon bestehenden Pflegekräftemangel stellt der Zustand älterer Pflegeimmobilien eine weitere Herausforderung dar. „Sanierungsmaßnahmen in bestehenden Pflegeheimen sind daher unumgänglich, doch ihre Umsetzung, während des laufenden Betriebes, erfordert eine sorgfältige Planung im Vorfeld“, betont Christian Schön, geschäftsführender Gesellschafter von Auris Immo Solutions. Ab 2027 wird zudem der europäische Emissionshandel für den Gebäudesektor verschärft, wodurch die Betreiber von Sozialimmobilien mit Mehrkosten rechnen müssen, falls ihre Bestandsimmobilien (Pflegeheime) nicht den EU-Anforderungen entsprechen. Bei den öffentlich bzw. gemeinnützig betriebenen Pflegeheimen gibt es hierbei laut CBRE und Auris noch relativ viel Nachholbedarf. (red.)