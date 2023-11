Die Seilbahner wollen einen „Winter wie damals“ beschwören

Die heimischen Skiregionen sind für den Winter gerüstet, die Stimmung unter den Betrieben sei gut.

2023 wird „ziemlich sicher“ das wärmste Jahr seit 125.000 Jahren werden, teilte der EU-Klimawandeldienst Copernicus am Mittwoch mit. Alles kein Problem, wenn es nach dem obersten Seilbahner des Landes, Franz Hörl, geht.

Die heimischen Skiregionen sind für den Winter gerüstet, die Stimmung unter den Betrieben sei gut, so Seilbahn-Obmann Hörl. Die „moralische Debatte“, ob man in Zeiten des Klimawandels noch Schifahren sollte, hält Hörl für entbehrlich. „Dass es in zehn Jahren keinen Schnee mehr gibt, halte ich für reines Voodoo-Prognosen“, so Hörl. Auch den Medien gibt er Schuld daran, dass das Schifahren im vergangenen Jahr oft mit einer „Endzeitphilosophie“ in Verbindung gebracht würde, was Leute vom Schifahren abbringen würde.

Tatsächlich sorgen aktuelle Zahlen aus der Seilbahnbranche aber für Zuversicht bei den Wintertouristikern. Demnach brachte schon die Wintersaison 2022/23 gegenüber dem Vorjahr ein deutliches Plus: sowohl die Übernachtungen in den Bergregionen Österreichs (+24%) als auch die Ersteintritte (+15%) haben nach dem ersten Corona-Winter wieder deutlich angezogen. Damit liegen vor allem die Übernachtungszahlen im Vergleich zum Durchschnitt der letzten drei Winter vor Corona wieder fast auf diesem Niveau, heißt es in einer am Mittwoch präsentierten Manova-Umfrage, die die aktuelle Stimmungslage inklusive Zukunftsausblick der Wintersportnachfrage analysiert hat. Wäre die Wetter- und Naturschneelage im vergangenen Winter noch besser gewesen, hätte die Vorsaison sogar bisherige Gäste-Rekorde brechen können, sagt Manova-Chef Klaus Grabler: „Gewissermaßen zeigt die vergangene Saison, was auf den Wintertourismus zukommt. Die Schneesituation wird schwieriger, die Gäste kommen aber trotzdem.“ Das liegt auch daran, dass sich die Wintersport-Destinationen zuletzt auch Angebote abseits der Schipisten erweitert haben. Wellness, Gastronomie, Shopping und Wandern nehmen

