Schweizer Uhrenmilliardär Jörg Bucherer gestorben

Jörg G. Bucherer, der eines der exklusivsten Uhren- und Schmuckgeschäfte der Welt führte, ist nur wenige Monate nach der Vereinbarung über den Verkauf des Unternehmens an Rolex gestorben. Er wurde 87 Jahre alt.

Der Milliardär Jörg G. Bucherer, der geheimnisvolle Erbe hinter den gleichnamigen Luxusboutiquen, der diese in dritter Generation führte, starb am Montag, wie ein Sprecher des Unternehmens mitteilte, der keine weiteren Einzelheiten nennen wollte.

Bucherer hatte im August dem Verkauf der Bucherer AG an Rolex zugestimmt, ein Schritt, der die Welt des gehobenen Uhrenhandels in Erstaunen versetzte. Das von seinem Großvater gegründete Unternehmen hatte mehr als ein Jahrhundert lang teure Zeitmesser und glitzernde Edelsteine an die Reichen und Berühmten der Welt verkauft. Die Unternehmen machten keine Angaben zu den Bedingungen ihrer Vereinbarung, nach der Bucherer Ehrenpräsident des Einzelhändlers blieb. Eine Schätzung war schwierig, da beide in der Schweiz ansässigen Unternehmen keine Finanzergebnisse veröffentlichen.

Mit dem Kauf von Bucherer verschafft sich Rolex zum ersten Mal eine größere Präsenz im Endverbrauchergeschäft, was eine strategische Abkehr von der Abhängigkeit von externen Händlern bedeutet. Das einzige Geschäft in der Welt, das Rolex bis dahin betrieb, ist in der Heimatstadt Genf.

Vereinbarung im Alleingang getroffen

Die Entscheidung Bucherer, das Familienunternehmen an seinen wichtigsten Partner zu veräußern, kam für die Branche überraschend, auch weil er und die beiden Unternehmen, deren Geschichte seit Jahrzehnten eng miteinander verwoben ist, unter strenger Geheimhaltung stehen. In einer Erklärung zu der Vereinbarung erklärte Rolex, Jörg Bucherers Wahl sei „in Abwesenheit direkter Nachkommen“ getroffen worden.

Die Vereinbarung musste von den Behörden genehmigt werden, und es ist nicht klar, ob sie abgeschlossen wurde. Es ist auch unklar, was Bucherer mit dem Erlös aus dem Verkauf zu tun gedachte. Ein Sprecher sagte damals nur, dass Bucherer „schon immer ein sehr diskretes Unternehmen“ gewesen sei.

Die Verkaufsvereinbarung beendet die dynastische Kontrolle über den Anbieter von teuren Schmuck- und Uhrenmarken wie Rolex, Carl F. Bucherer, Chopard und Blancpain. Ein Sprecher von Rolex lehnte eine Stellungnahme zum Tod von Jörg Bucherer ab.

Traditionsreiches Unternehmen

Die Wurzeln des Unternehmens Bucherer gehen auf das Jahr 1888 zurück, als der Unternehmer Carl-Friedrich Bucherer und seine Frau Luise ein Geschäft in Luzern eröffneten, wie auf der Website des Unternehmens zu lesen ist.

Ihre Söhne Ernst und Carl Eduard traten Anfang der 1920er Jahre in das Unternehmen ein. Ernst schloss 1924 eine Vereinbarung mit dem Rolex-Gründer Hans Wilsdorf, um die Marke in sein Sortiment aufzunehmen. Der in Deutschland geborene Wilsdorf gründete 1945 eine Stiftung in seinem Namen mit Sitz in Genf, die laut der Website des Unternehmens die Eigentümerschaft von Rolex übernahm. Er starb 1960 und hatte auch keine direkten Nachkommen.

In dritter Generation übernahm Jörg G. Bucherer, der Wilsdorf kannte und mit ihm zusammenarbeitete, 1977 die Leitung von Bucherer. Er trieb die Expansion des Unternehmens voran, das in den 1980er Jahren nach Österreich und ein Jahrzehnt später nach Deutschland expandierte. 2013 eröffnete Bucherer einen Flagship-Store in Paris und expandierte auch nach London, Kopenhagen und in die USA.

Jörg Bucherer hatte den Medien nie ein Interview gegeben und wird auf der Website des Unternehmens nur kurz erwähnt. In einem französischen Unternehmensdossier ist er als Schweizer Staatsbürger aufgeführt. (Bloomberg)