Intersport verkauft Sporthandelskette Voswinkel

Einer der größten deutschen Sportartikelhändler wird nach Italien verkauft. Der Großhändler Intersport gibt die Sport Voswinkel mit ihren 50 Filialen an den größten italienischen Sportfachhändler Cisalfa Sport ab, wie Intersport am Mittwoch mitteilte. Über den Preis sei Stillschweigen vereinbart. Intersport hatte Sport Voswinkel vor rund 20 Jahren vom Handelskonzern Douglas übernommen und war damit zum ersten Mal in den Einzelhandel eingestiegen.

2019 hatte Sport Voswinkel ein Insolvenzverfahren überstanden. „Dank der erfolgreichen Neupositionierung und erheblicher Investitionen in den letzten drei Jahren hat die Sport Voswinkel sehr gute Ergebnisse erzielt“, sagte Geschäftsführer Marcus Neul. Auch unter dem neuen Eigentümer soll das Unternehmen bei Intersport einkaufen. (APA)