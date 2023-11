Die Regierung will Menschen länger in Beschäftigung halten

Die Regierung will Menschen länger in Beschäftigung halten APA / Comyan / Herbert Pfarrhofer

Die Abschaffung der Pensionsversicherungsbeiträge für Personen, die Pension beziehen und weiterarbeiten, führt nicht 1:1 zu höherem Nettoeinkommen.

Experten bewerten die von der Regierung angekündigten Anreize für längeres Arbeiten zwar grundsätzlich positiv, zeigen sich aber skeptisch über deren Effekte. Das Potenzial älterer Erwerbstätiger zu heben, sei aus ökonomischer Sicht sinnvoll, aber die „Maßnahme wird diesem Ziel nicht wirklich gerecht werden“, so WIFO-Expertin Christine Mayrhuber. Auch Fiskalrats-Präsident Christoph Badelt findet die Anreize „gut, aber sie werden nicht die grundsätzliche Problematik lösen“.

Finanzielle Anreize seien wichtig, diese seien bei der von der Regierung angekündigten Maßnahme aber „nicht ganz transparent“, bemängelte die Pensionsexpertin Mayrhuber am Mittwoch im „Ö1“-Morgenjournal. Denn die Abschaffung der Pensionsversicherungsbeiträge für Personen, die Pension beziehen und weiterarbeiten, führe nicht 1:1 zu einem höheren Nettoeinkommen. Das Pensions- und das Erwerbseinkommen werden zusammengerechnet für die Bemessungsgrundlage der Lohnsteuer. Daher würden den arbeitenden Pensionistinnen und Pensionisten von 100 Euro, die sie sich an Pensionsversicherung sparen, nur rund 80 Euro netto in der Tasche bleiben. Der Rest werde an Lohnsteuer bezahlt.

„Der große Effekt auf die Arbeitskräfteknappheit wird es nicht sein“

„Ein finanzieller Anreize kann nur dann wirken, wenn die Menschen diese auch wahrnehmen könne“, so Mayrhuber. Auch das Pensionskonto sei nach wie vor kein gutes Informationstool, bei dem man einfach und transparent sehen könne, was es konkret bringe, wenn man einige Monate länger arbeite. Dabei sollte sowohl die Pension als auch die Steuer berücksichtigt werden, so die Expertin vom WIFO. Dass die angekündigten Anreize der Regierung in zwei Jahre evaluiert werden sollen, begrüßt Mayrhuber, „aber ich fürchte der große Effekt auf die Arbeitskräfteknappheit wird es nicht sein“.

Der Präsident des Fiskalrats bemängelt, dass die grundsätzliche Problematik der steigenden Pensionsausgaben bis zum Jahr 2030 nicht gelöst wird. Auf längere Frist brauche es daher „ernsthafte Gespräche für eine stärkere Orientierung des Pensionsalters an der Lebenserwartung“, so Badelt im „Ö1“-Mittagsjournal. Diese Gespräche müssten wirklich seriös geführt werden, fordert der Chef des Fiskalrats. Denn die Lebenserwartung steige zwar im Durchschnitt, aber es gebe auch gesellschaftliche Gruppen wie Schwerarbeiter, bei denen sie nicht steige.

Die Ärztekammer kritisierte unterdessen die Verdienstobergrenze bei der Streichung der Pensionsversicherungsbeiträge. Er begrüße grundsätzlich die Initiative, erklärte Kammer-Vizepräsident Harald Mayer in einer Aussendung, sie solle aber nicht nur bis zur Verdienstgrenze in Höhe der doppelten Geringfügigkeitsgrenze gelten. „Wir brauchen jede Ärztin und jeden Arzt in Österreich“, so Mayer. Ärzten, die über das Pensionsalter hinaus arbeiten könnten und wollten, sollte dies durch Steuererleichterungen und verbesserte Arbeitsbedingungen wie Teilzeit-Modelle mit Bonussystemen schmackhaft gemacht werden. (APA)