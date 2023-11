Frau in Innsbruck von Straßenbahn erfasst und getötet

Die 69-Jährige wollte hinter einer Straßenbahn die Straße überqueren und wurde von einer Garnitur auf der Gegenfahrbahn erfasst. Im Spital erlag sie ihren Verletzungen.

Eine 69-Jährige ist nach einem Unfall mit einer Straßenbahn in Innsbruck am Montag im Spital gestorben. Die Frau hatte auf der Kranebitter Allee hinter einer Straßenbahn die Straße überqueren wollen. Dabei wurde sie von einer weiteren, auf der Gegenfahrbahn fahrenden Straßenbahn erfasst und zu Boden geschleudert, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der 38-jährige Straßenbahnfahrer hatte noch eine Notbremsung eingeleitet, konnte aber nicht mehr rechtzeitig anhalten, hieß es seitens der Polizei. (APA)