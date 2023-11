Grüne müssen ihren Bundeskongress verschieben

Klimaministerin Leonore Gewessler dürfte als EU-Spitzenkandidatin abgesagt haben, Lena Schilling und Alma Zadić sollen nun im Gespräch sein.

Eigentlich wollten die Grünen am 16. Dezember ihren Bundeskongress in Graz begehen. Dabei hätte auch die Liste mit den Namen der Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zum Europäischen Parlament Anfang Juni bestätigt werden sollen. Doch das geplante Datum kann nun nicht eingehalten werden, der Bundeskongress muss verschoben werden, wie die „Presse“ aus Parteikreisen erfuhr. Laut „Kurier“ soll am Dienstag parteiintern auch ein entsprechendes Mail ausgeschickt worden sein. Verschoben wird der „BuKo“ nun ins nächste Jahr – auf den 24. Februar 2024.

Die offizielle Begründung für die Verschiebung geht so: Nach den dramatischen internationalen Ereignissen der vergangenen Wochen sei der Bundesvorstand der Grünen einstimmig zu dem Schluss gekommen, den Termin für den Bundeskongress in Graz zu verlegen. „Die Stimmung hat sich seit dem Terroranschlag auf Israel und dem Massaker der Hamas auf die jüdische Bevölkerung am 7. Oktober weiter verschärft. Die Auswirkungen spüren wir auch in Österreich, wo die Polarisierung merkbar zunimmt“, teilte Bundesgeschäftsführerin Angela Stoytchev in einer Stellungnahme mit. „Wahlkämpfe, so ehrlich müssen wir sein, tragen in der Regel zur Zuspitzung und Polarisierung bei. Und die Ernennung der Kandidat:innen für eine Wahl ist meist Startschuss für einen Wahlkampf. Als Grüne haben wir daher beschlossen, dass es besser ist, nicht frühzeitig, kurz vor Weihnachten, in den Europawahlkampf zu starten.“

Schilling und Zadić im Gespräch

Parteiintern war aber noch von einem ganz anderen Grund die Rede: Der zu bestätigenden Liste für die EU-Wahl fehlt nämlich immer noch ein Name an der Spitze. Im Vorfeld war ja stets davon gemunkelt worden, dass Klimaministerin Leonore Gewessler als grüne Spitzenkandidatin ins Rennen gehen sollte. Diese soll sich aber zuerst lange nicht zu einer finalen Entscheidung durchringen haben können und nun doch abgesagt haben. Warum? Spekuliert wurde am Dienstag, dass Gewessler innerhalb der europäischen Grünen gerne mehr Einfluss gehabt hätte, als schlussendlich zu erwarten war.

Nun müssen die Grünen also eine neue Spitzenkandidatin für Brüssel finden. Dabei sollen die Namen mehrere Personen aus der Partei, aber auch von Außerhalb im Spiel sein. Immer wieder fällt aktuell der Name der 22-jährigen Klimaaktivistin Lena Schilling. Sie würde gerade bei der jüngeren Wählergruppe ziehen, gegen sie spricht allerdings, dass nicht aus der Partei kommt und außerdem kaum Erfahrung im politischen Betrieb hat. Anders wäre das bei Justizministerin Alma Zadić - auch über ihren Wechsel nach Brüssel gibt es Gerüchte.