Anklage gegen Aktivisten nach Attacke auf Velázquez-Gemälde in London

Die 22-jährige Aktivistin und der 20-jährige Aktivist, die aus Protest mit Nothämmern gegen das Glas des Velázquez-Gemäldes geschlagen haben, wurden wegen Sachbeschädigung angeklagt.

Weil sie das Sicherheitsglas eines Gemäldes in einem Londoner Museum zerschlagen haben, sind zwei Klimaaktivisten der Gruppe Just Stop Oil angeklagt worden. Einer 22-Jährigen aus London und einem 20-Jährigen aus Nottingham werde Sachbeschädigung vorgeworfen, teilte die Polizei in der britischen Hauptstadt am Mittwoch mit.

Die beiden hatten am Montag mit Nothämmern auf die Scheibe eingeschlagen, die das Bild „Venus vor dem Spiegel“ von Diego Velázquez in der National Gallery schützt. Damit wollten sie gegen neue Öl- und Gasprojekte der britischen Regierung in der Nordsee protestieren. Das Gemälde nahm dabei laut Polizei „minimalen Schaden“, es werde restauriert. Das Bild, das auch als „Rokeby-Venus“ bekannt ist, wurde vorerst abgenommen, um es auf mögliche Schäden zu untersuchen, und vorübergehend mit einem anderen Werk ersetzt.

Auch in London: Van Gogh mit Tomatensuppe beworfen

Vor gut einem Jahr hatten zwei Klimaaktivistinnen ebenfalls in der National Gallery die Schutzscheibe des berühmten „Sonnenblumen“-Bildes von Vincent van Gogh mit Tomatensuppe beworfen.

42 weitere Mitglieder von Just Stop Oil wurden wegen Verkehrsbehinderung angeklagt. Sie waren am Montag absichtlich langsam durch das Regierungsviertel Whitehall gegangen und hatten dabei den Verkehr behindert. Am Mittwoch sorgten Dutzende Just-Stop-Oil-Demonstranten mit einem Protestspaziergang auf der Londoner Waterloo-Brücke für Staus. Nach Polizeiangaben wurde dabei auch ein Rettungswagen im Einsatz blockiert. Es gab mehrere Festnahmen. Just Stop Oil wies die Vorwürfe zurück. Diese Seite der Straße sei durch begleitende Polizeikräfte unpassierbar gewesen. (APA)