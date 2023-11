Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu mit dem stellvertretenden Vorsitzende der Zentralen Militärkommission in Peking.

Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu mit dem stellvertretenden Vorsitzende der Zentralen Militärkommission in Peking. Reuters / Russian Defence Ministry

Im Rahmen eines Treffens mit dem chinesischen General Zhang Youxia in Moskau kritisiert der russische Präsident Nato und USA. China und Russland arbeiteten an einer „Stabilisierung der globalen Situation“.

Die Zusammenarbeit zwischen Russland und China im Militärbereich wird nach Angaben des russischen Präsidenten Wladimir Putin „immer wichtiger“. „Unsere Kontakte im militärischen und militärisch-technologischen Bereich werden immer wichtiger“, sagte Putin, der am Mittwoch den chinesischen General Zhang Youxia in Moskau empfing. Zhang ist der stellvertretende Vorsitzende der Zentralen Militärkommission in Peking.

Russland und China würden „keine Militärallianz im Stil des Kalten Krieges“ aufbauen, fuhr der russische Präsident fort. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern sei ein ernsthafter Faktor zur „Stabilisierung der globalen Situation“.

Putin sagte, die NATO wolle „ihren geografischen Rahmen“ überschreiten und Washington versuche, „neue Allianzen“ in Asien zu schaffen. „Wir sehen all das und reagieren mit unseren Freunden ruhig, sorgfältig, mit dem Ausbau unserer Verteidigungsfähigkeiten“, fuhr der russische Präsident fort.

Mehr lesen Chinesischer Verteidigungsminister Li Shangfu gefeuert

Westen will Chinas Hilfe für russische Offensive verhindern

Westliche Staaten sehen die Zusammenarbeit zwischen Russland und China mit Sorge und wollen unter anderem verhindern, dass Peking Moskau bei der russischen Offensive in der Ukraine große Unterstützung leistet. Die G7 forderten China am Mittwoch auf, Russland im Ukraine-Konflikt nicht zu unterstützen.

China hat Russland für seine Offensive in der Ukraine bisher nicht öffentlich verurteilt. Seit dem Beginn der russischen Offensive im Februar 2022 haben sich die Beziehungen zwischen Moskau und Peking intensiviert. Beide Länder hielten unter anderem mehrmals gemeinsame Militärübungen ab. (APA/AFP)