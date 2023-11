Hannes Trinkl: „FIS-Präsident Eliasch hat sich das eingebildet“

Die Premiere des Speed Opening in Zermatt ist für FIS-Rennchef Hannes Trinkl eine besondere Herausforderung. Über Abfahrtsneuland und „grausliche“ Bagger auf dem Gletscher.

Cervinia. Steht eine Abfahrt auf dem Programm, dann hat Hannes Trinkl das letzte Wort. Seit 2014 ist der Ex-Abfahrtsweltmeister als FIS-Renndirektor für die Speedrennen zuständig, und am Wochenende warten zwei besondere: Das Speed Opening Zermatt/Cervinia gibt seine Premiere mit zwei Abfahrten (Samstag und Sonntag je 11.30 Uhr, live, ORF1). Zwei Gletscherrennen also, die nicht weniger umstritten sind als der Weltcupauftakt vor eineinhalb Wochen in Sölden. Am Mittwoch ging zumindest das erste Abfahrtstraining bei Prachtwetter über die Bühne, doch die Wettervorhersage stimmt wenig optimistisch.

Die Presse: Sie sind bei Abfahrten schon grundsätzlich sehr angespannt, bis alle Läufer heil im Ziel sind. Nun haben Sie es mit einem gänzlich neuen Rennen zu tun.

Hannes Trinkl: Gerade wenn wir wo neu hinkommen, ist Anspannung mit dabei. Auch wenn diese Abfahrt nicht übermäßig schwierig ist, weißt du nie, wie es sich entwickeln kann. Du musst hoch konzentriert sein und das mit großem Respekt in Angriff nehmen.

Start auf 3720 Meter in der Schweiz, Ziel auf 2840 Meter in Italien – diese Abfahrt ist mit nichts Bisherigem vergleichbar.

Am Gletscher ist es immer ein wenig anders. Natürlich gibt es Flachstücke, es findet alles ohne Bäume statt, im freien Gelände, und die Höhe macht auch etwas aus. Man kann das nicht vergleichen.

Hätte Ihnen die Strecke als Läufer gefallen?

Zum Anfangen für den Winter hätte das schon gepasst.