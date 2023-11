EU-Beitrittskandidaten: „Wollt Ihr Demokratie – oder Autoritarismus?“

Moldau sei derzeit klar am reformwilligsten, lobte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass Moldau voranschreiten wird.“

Moldau sei derzeit klar am reformwilligsten, lobte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass Moldau voranschreiten wird.“ Reuters / Yves Herman

Die EU-Kommission öffnet der Ukraine, Moldau und Bosnien-Herzegowina die Tür für Beitrittsverhandlungen – allerdings nur unter Bedingungen. Dem Kosovo stellt die Brüsseler Behörde ein schlechtes Zeugnis aus.

Brüssel. Wie erwartet hat die Europäische Kommission am Mittwoch den EU-Mitgliedstaaten empfohlen, Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau zu beginnen – und, nach einigem internen Gerangel der Kabinettschefs der 27 Kommissare, auch mit Bosnien-Herzegowina. Sie hat sich zudem dafür ausgesprochen, Georgien zumindest den Kandidatenstatus zu verleihen, sofern eine Reihe von Reformen umgesetzt werden. „Alle betroffenen Länder haben den Ruf der Geschichte vernommen“, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei einer Pressekonferenz und stellte in dem Zusammenhang sogleich die rhetorische Frage: „Wollt Ihr Demokratie – oder einen autoritären Staat?“

Doch bei genauer Betrachtung ist für alle zehn Staaten, zu denen sich die Kommission am Mittwoch geäußert hat, der Weg unters blaue Sternenbanner noch sehr weit – und im Falle der Türkei realpolitisch auf Jahre hinaus verschlossen. Beim Europäischen Rat am 14. und 15. Dezember werden die Staats- und Regierungschefs Einstimmigkeit über all diese Dossiers erzielen müssen. Das wird im Lichte dessen, dass Ungarns moskautreuer Regierungschef, Viktor Orbán, Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine strikt ablehnt und mit seinem Veto droht, keine einfache Übung.

Ukraine

Die Kommission lobt den ukrainischen Reformgeist, so zum Beispiel den Umstand, dass trotz des russischen Vernichtungskrieges ukrainische Gerichte ziemlich reibungslos funktionieren. Sollte der Europäische Rat im Dezember grünes Licht für den Beginn der Beitrittsverhandlungen geben, „werde ich meine Teams am selben Abend nach Kiew schicken, um die Arbeit zu beginnen“, sagte ein hoher Kommissionsbeamter.

Doch in drei wesentlichen Bereichen muss die Ukraine bis März Vorleistungen erbringen, ehe diese Verhandlungen tatsächlich beginnen können: im Kampf gegen Korruption, bei der Reduzierung des Einflusses von Oligarchen auf Abgeordnete und beim Schutz von Volksgruppen. Hier geht es in erster Linie um die Ungarn im Landeswesten, deren vermeintliche Entrechtung Orbán zu behaupten nicht müde wird.

Mehr lesen Europäische Hausaufgaben für Kiew

Moldau