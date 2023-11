Biden für eine dreitägige Feuerpause

USA üben Druck auf Israel aus. Neue Besetzung des Gazastreifens keine Option.

Wien/Tel Aviv. Als Premier Ariel Scharon 2005 den Rückzug israelischer Truppen und Siedler nach 38-jähriger Besatzung aus dem Gazastreifen anordnete, war die Erleichterung groß. Nur die Siedlerbewegung war aufgebracht. An der Position Israels hat sich auch durch den neuen Gazakrieg nichts geändert. Das stellten sowohl die USA als auch Israel nach einem missverständlichen TV-Interview Benjamin Netanjahus klar, in dem der Premier davon gesprochen hatte, für eine Weile weiterhin die Kontrolle über das Gebiet ausüben zu wollen. Es solle sich nur um eine Übergangszeit handeln, verlautete seitens der israelischen Regierung.

Eine neue Besatzung des Gazastreifens durch Israel sei keine Option: Das hatte in Israel Verteidigungsminister Joav Gallant von Anfang an betont, und das bekräftigte jetzt auch Oppositionsführer Jair Lapid. Beim Außenministertreffen der G7-Staaten in Tokio stieß US-Außenminister Antony Blinken in dasselbe Horn.

Nur stundenweise

Währenddessen ließ Joe Biden in Washington aufhorchen. Der US-Präsident sprach sich in für eine dreitägige Feuerpause über das Wochenende aus. Dies soll ein Fenster für die Zunahme der dringend benötigten Hilfslieferungen für die palästinensische Zivilbevölkerung öffnen sowie für die Freilassung einiger Geiseln, für die sich Katar seit Tagen einsetzt. Für Netanjahu kommt das vorerst nicht infrage. „Eine Stunde da, eine Stunde dort“, sagte er, dies habe Israel bisher schon praktiziert.

Fürs Wochenende plant Saudiarabien in Riad eine Konferenz islamischer Staaten, an der erstmals auch der Iran teilnehmen soll. Eine Annäherung zwischen Israel und Saudiarabien sei nicht vom Tisch, erklärte ein saudischer Minister. (vier)