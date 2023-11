Indien will „Bienenkrieger“ an der Grenze gegen Schmuggler einsetzen

Bienen sollen Schmugglern an der Grenze zwischen Bangladesch und Indien das Leben schwer machen.

Bienen sollen Schmugglern an der Grenze zwischen Bangladesch und Indien das Leben schwer machen. APA / AFP / Mohsen Karimi

Indien will Schmuggler an der Grenze zu Bangladesch bald mit Bienenschwärmen „begrüßen“. Immer wieder wird der Zaun an der Grenze zerschnitten, um illegal Ware nach Indien zu bringen.

Menschen, die illegal von Bangladesch nach Indien gelangen wollen, könnten bald von einem Schwarm Bienen verjagt werden. Die indischen Streitkräfte wollen mit dem Pilotprojekt im Distrikt Nadia Bienenhaltung unterstützen und gleichzeitig den Grenzschutz verbessern. „Es wird erwartet, dass diese Bienen wie Bienenkrieger agieren, um Eindringlinge und Schmuggler davon abzuhalten, den Zaun zu zerschneiden“, sagte ein Vertreter der Streitkräfte laut „Times of India“ am Mittwoch.

Kühe und Betäubungsmittel als Schmuggelware

Immer wieder würden Schmuggler den Zaun zerstören, um etwa Kühe, Gold, Silber und Betäubungsmittel über die Grenze zu bringen, berichtete die örtliche Nachrichtenagentur PTI. Die Bienenkästen an den Zäunen sowie Heilpflanzen darum herum sollen auch neue Erwerbsmöglichkeiten für die Menschen in den Grenzdörfern schaffen. Die Bewohnerinnen und Bewohner sollten den Angaben zufolge entsprechende Samen und Training erhalten, um die Bienenkästen zu errichten und Heilpflanzen wie etwa Aloe vera anzubauen. Zudem sollten sie dabei unterstützt werden, Produkte wie Honig und Heilkräuter zu einem guten Preis zu verkaufen. (APA)