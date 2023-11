Urlaub und Schneegaudi in Villach

Vorfreude. Kärnten eignet sich nicht nur bestens für einen Aktivurlaub im Sommer, sondern auch für Ski- und Winterwanderabenteuer. Rein in die Skier oder Schneeschuhe und ab ins Winterparadies!

Im Zickzack die Pisten hinunter sausen, das beeindruckende Panorama genießen und die frische Winterluft einatmen: Die drei Skigebiete Gerlitzen Alpe, Dreiländereck und Nassfeld befinden sich nicht weit vom Hotel Warmbaderhof entfernt und bieten Skispaß auf den zahlreichen Pistenkilometern und Hängen. In den urigen Hütten erwartet die Wintersportler dann eine wärmende Stärkung. Und seine müden Muskeln entspannt man anschließend in den Saunen der KärntenTherme oder im VIBE SPA Bereich des Hotel Warmbaderhof.

Winterwandern

Rund um Villach gibt es auch zahlreiche bestens markierte Winterwanderwege, die direkt beim Hotel Warmbaderhof starten und auf denen man gemütlich durch die tiefverschneiten Wälder spazieren und dabei die glitzernde Landschaft bewundern kann. Am Ende der Wanderung gelangt man zum Dobratschgipfel oder auf einer der urigen Almhütten. Auf Skitourengeher warten unendliche Weiten, knackige Aufstiege, ein Traumpanorama und rasante Abfahrten.

Grenzenloser Winterspass

Schwung um Schwung durch die idyllischen Winterlandschaften gleiten, immer majestätische Berge im Blick, und am Ende des Tages dieses wunderbare Gefühl, etwas für die Fitness getan zu haben: Das macht eine Langlauftour aus. In und um Villach gibt es mehrere bestens gespurte Loipen für Anfänger und Fortgeschrittene, die teilweise nach Slowenien und Italien führen – grenzenloser Loipenspaß also!

Warmbader Christmaslounge

Am 3. 12. 2023 findet zwischen 10 und 17 Uhr die traditionelle Thermen-Weihnacht auf der Winterterrasse der ParkLounge und im Parksalon des Hotel Warmbaderhof ***** statt.

Ein großer weihnachtlicher Handwerksmarkt mit Christmas-Sound und wärmender Feuerschüssel, Weihnachtsstimmung mit Weisenbläsern, Kekse aus der hauseigenen Konditorei, Thermenpunsch und Glühwein erwartet die Gäste. Auch die Kleinsten kommen bei einem Kinderprogramm mit Naturpark-Rangern und Kutschenfahrten auf ihre Kosten.

Ergänzt wird das Angebot durch Mehlspeisen, Kuchen, Pralinen, die hohe Kunst des Zuckerziehens, eigens kreierte Aufschnitt-Torten und natürlich in der Adventzeit die beliebten Weihnachtskekse, Christstollen und das Kletzenbrot. Und das ist nur ein kleiner Auszug aus der hohen Kunst der Patisserie von Michaela Neumayr und Stefan Heiser, unseren Konditormeister:innen im Hotel Warmbaderhof. Serviert wird „Qualität, die man schmeckt“, frische und natürlich verarbeitete Produkte mit 100-prozentigem Verzicht auf künstliche Back- und Zusatzstoffe.

Die „Warmbad Card“

„In der Zwischenzeit“, – so Geschäftsführerin Karina Winkler, „haben wir auch ein neues Produkt auf den Markt gebracht und zwar die ,Warmbad Card‘.“ Die Card ist ein flexibler Gutschein mit Mehrwert des Gesundheits– und Thermenresort Warmbad-Villach.

Mit den Gutscheinen kann man neben grenzenlosem Wasserspaß, Schwimmkursen, Massagen, Beautyanwendungen, Therapien (z. B. die Kryo Suite Warmbad) auch Übernachtungen oder Kulinarikerlebnisse verschenken.

Die Gutscheine sind ab einem Wert von 10 bis zu 5000 Euro erhältlich, mit wählbarem Geschenksmotiv und persönlichem Grußtext und sofort verfügbar als Print@Home, per E-Mail zum Versenden oder abzuholen in den einlösbaren Betrieben: KärntenTherme, Kurzentrum Thermal-Heilbad, Thermenhotel Karawankenhof, Hotel Warmbaderhof.

Alle Informationen unter:

gutschein.warmbad.com