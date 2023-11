Nikki Haley übertrumpft DeSantis - und Trump

V. l.: Chris Christie, Nikki Haley und Ron DeSantis am Mittwochabend vor der von NBC produzierten Debatte republikanischer Präsidentschaftskandidaten in Miami

V. l.: Chris Christie, Nikki Haley und Ron DeSantis am Mittwochabend vor der von NBC produzierten Debatte republikanischer Präsidentschaftskandidaten in Miami AFP/GIORGIO VIERA

Die dritte Debatte der republikanischen Präsidentschaftskandidaten ging am Mittwoch über die Bühne. Nikki Haley wird immer populärer - und könnte, so hoffen manche in der Partei, Donald Trump vielleicht doch vom Thron stoßen.

Ginge es nach den Meinungsumfragen, gibt es einen Gegner, vor dem sich US-Präsident Joe Biden besonders fürchten muss. Oder besser gesagt: eine Gegnerin. Nikki Haley, Ex-Gouverneurin South Carolinas und unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, würde Biden haushoch schlagen, wären die Präsidenschaftswahlen jetzt und nicht im kommenden November. Und wäre sie Kandidatin der Republikanischen Partei.

Haley übertrumpft im direkten Antritt gegen Biden sogar Trump. Der führt freilich das Kandidatenfeld bei den Republikanern nach wie vor an. Doch Haley hat die Konkurrenz mittlerweile übertrumpft. Geholfen haben ihr dabei ihre Auftritte bei den republikanischen Vorwahldebatten, die im US-Fernsehen ausgestrahlt werden. Am Mittwochabend bestätigte sich das Bild: Bei der dritten TV-Diskussion, die sich die Kandidaten lieferten, war es Haley, die dominierte. Beobachter fragen sich: Könnte sich Haley auch für Trump zur Gefahr entwickeln?