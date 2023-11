Übersetzungsfehler bei viralem Biden-Video

Wurde US-Präsident Joe Biden tatsächlich in Israel geboren? Natürlich nicht. Wie eine automatische Übersetzung falsche Wahrheiten setzt.

Der Gaza-Krieg dominiert aktuell das Mediengeschehen. Damit gehen auch teilweise absurde Falschinformationen rund um das Thema einher. Zuletzt wurde etwa auf X (vormals Twitter) ein Video häufig geteilt, das eine Ansprache von US-Präsident Joe Biden zeigt. User behaupten, Biden sage darin, dass er in Israel geboren worden sei. Biden wurde allerdings im US-Bundesstaat Pennsylvania geboren. Eine Aussage in einer seiner Reden wurde missverstanden.

Überprüfung: Biden hielt die Rede zur Unterstützung für Israel anlässlich seines Besuchs in Tel Aviv am 18. Oktober 2023. Das gesamte Video findet sich auf YouTube, das Transkript ist auf der Webseite des Weißen Hauses abrufbar (s.u.).

In dem Video sagt er bei Minute 5:20 etwas unverständlich: „The State of Israel was born to be a safe place for the Jewish people of the world. That‘s why it was born. I have long said: If Israel didn‘t exist, we would have to invent it.“ Die Stelle in der Mitte dieser Aussage wird von einigen Usern als „That‘s where i was born“ missverstanden.

Auch in der automatischen Transkription des YouTube-Videos wurde etwa aus „it was born“ die falsche Deutung „i was born“. Dies könnte auch der Ursprung für die Falschbehauptung sein.

Abgesehen davon ist die deutsche Übersetzung von „born“ in diesem Kontext nicht „geboren“. So sagte Biden übersetzt: „Der Staat Israel wurde geschaffen, um ein sicherer Ort zu sein für die jüdischen Menschen auf der Welt. Darum wurde er geschaffen. Schon lange sage ich: Würde Israel nicht existieren, müssten wir es erfinden.“

Joe Biden wurde in Scranton im US-Bundesstaat Pennsylvania geboren, wie sich auf der Webseite des Weißen Hauses nachlesen lässt. Wäre er nicht in den USA geboren worden, hätte er gar nicht zur dortigen Präsidentschaftswahl antreten dürfen. Dafür ist es nämlich Voraussetzung, dass man in den Vereinigten Staaten geboren ist.

Dies ist auch der Grund, warum der in Österreich geborene Arnold Schwarzenegger trotz seines ehemaligen Posten als Gouverneur von Kalifornien laut derzeitiger Rechtslage nicht Präsident der USA werden könnte. Der Ex-Bodybuilder hätte zwar laut Medienberichten Interesse, es wäre aber eine Änderung der US-Verfassung notwendig. (APA)

>> Zum Transkript