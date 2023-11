Israelische Ermittler durchsuchen während einer Pressetour am 20. Oktober 2023 die zerstörten Gebäude im jüdischen Kibbuz Be Eri an der Grenze zum Gazastreifen, wo 100 Menschen von der Hamas getötet wurden.

Israelische Ermittler durchsuchen während einer Pressetour am 20. Oktober 2023 die zerstörten Gebäude im jüdischen Kibbuz Be Eri an der Grenze zum Gazastreifen, wo 100 Menschen von der Hamas getötet wurden. Imago / Jim Hollander

Im Chaos nach kleinsten Spuren suchen - das ist die Spezialität von Archäologen. Sie wurden in Israel zu den grausamsten Tatorten der Hamas geschickt. In für sie ungewöhnlichen und belastenden Einsätzen fanden die Spezialisten Überreste von mehr als 40 Personen.

Es schien, als gäbe es nach dem Angriff der Hamas im Süden Israels vor einem Monat kaum noch Spuren menschlichen Lebens – nur eine trostlose Spur aus verbrannten Häusern, verbrannten Räumen, von Kugeln durchbohrten Türen und verkohlten Autos.

Freiwillige aus der israelischen High-Tech-Industrie halfen den Behörden zunächst dabei, die Toten und Vermissten zu identifizieren, indem sie künstliche Intelligenz zum Sortieren von Fotos und Videos einsetzten. Dennoch werden nach dem schlimmsten Tag der Gewalt in der Geschichte des Landes immer noch Dutzende Menschen vermisst.

Und während ein Großteil der Aufmerksamkeit der Welt auf den Krieg in Gaza gerichtet ist, ist die Aufarbeitung des Terrors vom 7. Oktober immer noch intensiv im Gange. Bei der Identifizierung der Toten greifen die Ermittler sogar auf die Hilfe von Archäologen zurück, die eher an die methodische Untersuchung antiker Ruinen gewöhnt sind.

Knochen- und Zahnfragmente finden

Der israelischen Antiquitätenbehörde sei es gelungen, die Überreste von mehr als 40 Personen zu lokalisieren, obwohl für das ungeübte Auge keine Beweise erkennbar gewesen seien, sagte der stellvertretende Direktor der Behörde, Moshe Ajami. „Viele Menschen hatten bereits die Häuser durchsucht und nichts gesehen.“

Für so eine Aufgabe seien Ajami und seine Kollegen nicht trainiert worden. Aber sie hätten Erfahrung, wie man Knochen- und Zahnfragmente unter den Trümmern eines ehemaligen römischen Tempels erkennt. Dies sei das erste Mal, sagte er, dass sein Team an einen Ort eines brutalen Angriffs der Jetztzeit gerufen wurde.

Familienmitglieder seien während der Durchsuchungen weinend vor der Tür gestanden, um zu sehen, ob Spuren ihrer Angehörigen gefunden werden könnten, erzählt Ajami der Nachrichtenagentur Bloomberg. „Man kommt an, man sammelt Informationen“, sagte er. „Wer lebt hier? Wer fehlt?“ Sein Team sammelte Details: ob sich die Menschen einer Operation unterzogen hatten oder über medizinische Platten oder Schrauben verfügten, die sie identifizieren könnten.

Überreste unter ausgebranntem Krankenwagen entdeckt

Als am 7. Oktober Hamas-Aktivisten über den Grenzzaun nach Israel strömten, töteten sie schätzungsweise 1.400 Männer, Frauen und Kinder und nahmen weitere 240 Geiseln mit nach Gaza.

Abgesehen von den rund 20 Kibbuzim und Gemeinden, in denen die Morde stattfanden, wurden die Experten der Altertumsbehörde auch zum Gelände des Open-Air-Festivals gebracht, bei dem etwa 270 Menschen getötet wurden, als sie vor den Angreifern in alle Richtungen zu flüchten versuchten. Drei Wochen nach dem Angriff konnten Ajami und seine Kollegen dort Überreste unter einem ausgebrannten Krankenwagen entdecken.

Gesichtserkennungssoftware hilft bei Identifikation

Aber nicht nur Archäologen helfen bei den Ermittlungen - auch High-Tech-Software. Viele der Toten und Verletzten, die an diesem Tag im Soroka Medical Center in der Stadt Beerscheba eintrafen, hatten keinen Ausweis bei sich. Familienmitglieder riefen an und schickten Fotos. Das Krankenhaus bat das in Tel Aviv ansässige Unternehmen Corsight AI Ltd., ein Unternehmen für Gesichtserkennung, um Unterstützung. Innerhalb von 24 Stunden nach der Einrichtung des Systems im Krankenhaus seien die Namen aller nicht identifizierten Opfer übermittelt worden, sagte der CEO der Software-Firma, Shai Toren.

Bis zu 40 Israelis gelten immer noch als vermisst, zusammen mit wahrscheinlich Dutzenden ausländischen Staatsangehörigen, sagte Dr. Nurit Bublil, Leiterin des DNA-Labors des nationalen Zentrums für forensische Medizin. Experten nutzten Gesundheits- und Zahnakten, konservierten Biopsieproben und suchten nach DNA von Verwandten, um die Identifizierung der Toten zu ermöglichen, sagte Dr. Hanoch Goldshmidt, Direktor der Abteilung für Labordienste am Tel Aviv Sourasky Medical Center – Ichilov.

Diese DNA-Suche sei notwendig, weil viele der Leichen stark verstümmelt worden seien, sagte er unter Tränen, als er beschrieb, wie Proben zur Identifizierung verarbeitet wurden.

Junge Opfer ohne Namen

Laut Yossi Landau, dem Kommandeur von Zaka South, einem Notfall-Such- und Rettungsdienst, sind unter denen, die bis zum 3. November noch nicht identifiziert wurden, mehrere Kleinkinder. Die Behörden nutzen eine bestehende Datenbank mit Blutproben von Neugeborenen für medizinische Tests, um festzustellen, ob sie identifiziert werden können.

„Wir haben Dinge gesehen, die kein Mensch jemals sehen sollte“, sagte Ajami, der Archäologe. Das Geschehen werde Generationen in Erinnerung bleiben, sagte er. „Die ganze Welt sollte darauf aufmerksam gemacht werden.“ (Bloomberg)