Joko & Klaas verstecken eine Million Euro in Deutschland

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in der ZDF-Unterhaltungsshow „Wetten, dass..?“ im November 2021 Frederic Kern via www.imago-images.de

Den Siegern ihrer neuen Aktion „Joko & Klaas Live: Die Schatzsuche“ winkt ein Millionengewinn. Zu erraten gibt es 17 Lösungsziffern.

Die deutschen Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben sich in der Show „Joko und Klaas gegen ProSieben“ wieder Sendezeit auf dem Privatsender erspielt und nutzen diese für eine Aufsehen erregende Aktion: Für „Joko & Klaas Live: Die Schatzsuche“ haben die beiden einen Koffer mit einer Million Euro irgendwo in Deutschland versteckt.

Ihre 15 Minuten Sendezeit nutzen die beiden dieses Mal nicht auf einmal, sondern haben sie auf sechs Abende aufgeteilt: Bis einschließlich Dienstag, dem 14. November, geben Joko und Klaas jeden Tag um 20.15 Uhr Hinweise zum Aufenthaltsort des Koffers.

„So“ und „Nee“-Code muss geknackt werden

Den Anfang machten sie am vergangenen Mittwochabend. Sie saßen einander in düsterem Setting an einem Frühstückstisch gegenüber, warfen sich Worte wie „So“ und „Nee“ zu und machten Gesten mit den Händen. Hinter der Szene versteckt sich ein Code, der zu Zahlen führt. Insgesamt gebe es 17 Lösungsziffern, heißt es auf der Website von ProSieben. Je sieben für den Breitengrad und den Längengrad, drei weitere für das Zahlenschloss am Schatz.

„Nur wer alle Rätsel bis kommenden Dienstag richtig entschlüsselt, erhält die Geo-Koordinaten sowie den Zahlencode für den Koffer“, erläuterte ProSieben in einer Mitteilung. „Wer sich zuerst an dem geheimen Ort einfindet und den Schatzkoffer öffnen kann, erhält eine Million Euro.“

Wer das Geld zur Verfügung stellte, wird nicht ausdrücklich erwähnt. Nur, dass die Aktion gemeinsam mit einer deutschen Versicherung gemacht werde, dessen Name auch auf dem Koffer steht, in dem sich der Millionengewinn befindet. (Red.)