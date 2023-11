Vanessa Herzog: Die Spuren der Eiskönigin

Sie ist Österreichs schnellste Frau auf Eis, startet im Schnelllauf-Weltcup und träumt von Podesten wie Medaillen. Vanessa Herzog, 28, startet in Obihiro über nur über 500 und 1000 m. Die WM in Calgary ist der Höhepunkt dieser Saison.

Auf einer ihrer Lieblingsbahnen strebt Vanessa Herzog am Freitag und Samstag einen gelungenen Start in den Eisschnelllauf-Weltcup an. Der Winter der „Kufenflitzer“ wird in Obihiro in Japan eröffnet, wo die in Kärnten lebende Tirolerin schon mehrmals aufgezeigt hat. Zuletzt auf sich aufmerksam gemacht hat Gabriel Odor mit einem österreichischen Rekord über 3000 m, er will sich nun im Massenstart einen Podest-Stammplatz sichern. Zudem tritt Ignaz Gschwentner über 1.000 m an.

Vanessa sowie ihr sie betreuender Mann und Manager Thomas Herzog sind zur besseren Akklimatisierung schon am 1. November in der nördlich von Sapporo gelegenen Stadt zum Auftakt einer sechs Stationen umfassenden Weltcup-Saison angekommen. „In Obihiro bin ich immer gute und schnelle Rennen gelaufen“, sagte Vanessa Herzog voll Selbstvertrauen. Die Vorbereitungen im Sommer seien gut gelaufen, der Rücken habe sich allerdings auch zweimal gemeldet.

Lockruf der WM

Aktuell fühlt sich die 28-Jährige fit, wobei sie in der neuen Saison nur über 500 und 1.000 m laufen werde. Dieses Doppel steht beim Asien-Auftakt bereits am Freitag auf dem Programm, am Samstag folgt ein zweiter 500er. Die Höhepunkte folgen erst nach der Weltcup-Serie gegen Saisonende. Das sind vom 15. bis 18. Februar die Einzelstrecken-WM in Calgary und vom 7. bis 10. März die Sprint-WM in Inzell. „Darauf ist unser Formaufbau abgestimmt“, ließ die Gesamtweltcup-Zweite 2022/23 über 500 m wissen.

Odor fixierte seine nationale Bestmarke in seiner sportlichen Wahlheimat Calgary, die Saisonvorbereitung absolvierte der Tiroler wieder mit dem kanadischen Nationalteam. „Ich will im Massenstart konstant auf das Podium fahren und mich über 1.500 Meter in der A-Gruppe etablieren“, erklärte der 23-Jährige. Los geht es für Odor auf dem 1.500er aber in der B-Gruppe, die Top drei steigen auf. Die Massenstarts werden am Freitag gefahren. Der 21-jährige Gschwentner steht ebenso am Freitag auf der Startliste.

Saison 2023/24 - Weltcup: Obihiro/JPN (10.-12.11.), Peking (17.-19.11.), Stavanger (1.-3.12.), Tomaszow Mazowiecki (8.-10.12.), Salt Lake City (26.-28.1.), Qubec (2.-4.2.); EM: Heerenveen (5.-7.1.); WM: Einzelstrecken (15.-18.2.), Allround und Sprint (7.-10.3.)