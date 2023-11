150 Jahre Holland-America Line: Vom Luxus auf hoher See 

Drucken

Der Seehafen Rotterdam ist einer der größten der Welt. Im Bild: die Holland-America Line.

Die Holland-America Line feiert ihren 150. Geburtstag. Die Reederei setzte erst auf Frachtschiffe, dann auf Kreuzfahrten.

Als die Holland-America Line im Hafen von Rotterdam ihr 150-jähriges Bestehen feierte, war der Rahmen sogar königlich und hochrangig: Die niederländische Prinzessin Margriet nahm an den Feierlichkeiten ebenso teil wie der Bürgermeister von Rotterdam, Ahmed Aboutaleb. Die Ankunft des Flaggschiffes der Linie, die „Rotterdam“, die genau am Tag des 150. Geburtstags der Holland-America Line eintraf, war der Auftakt zu den Festivitäten. „Bei den Feierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen geht es um mehr als nur unsere Geschichte. Es geht darum, wie wir auf dem Erbe einer großartigen Marke aufbauen, um sie für die nächsten 150 Jahre relevant zu machen“, sagte der Präsident der Kreuzfahrtlinie, Gus Antorcha.

„Von den ersten Tagen an bauten wir unseren Ruf auf der Fürsorge auf, die wir jedem Menschen, der an Bord kam, entgegenbrachten. Egal, ob es sich um einen Einwanderer, einen Industrie-Titan, einen Soldaten oder einen Urlauber handelte, jeder von ihnen wurde wie ein Gast in unserem eigenen Haus behandelt. Das ist immer noch unser Markenzeichen.“ Darüber ­hinaus überreichten Mitglieder der Gründerfamilien der Holland-America Line eine Original-Firmenaktie, die als Teil einer eigenen Sammlung im Stadtarchiv von Rotterdam aufbewahrt wird.