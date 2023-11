Angriff auf Israel-Fahne in Graz verhindert

Zwei junge Männer wollten die Fahne vor dem Rathaus mit einem Messer abnehmen. Polizisten bemerkten dies und schritten ein. Sie nahmen einen der beiden fest. Er ist nicht geständig. Der zweite Verdächtige konnte noch nicht gefasst werden.

Zwei junge Männer wollten in der Nacht auf Donnerstag eine israelische Fahne vor dem Grazer Rathaus abnehmen. Polizisten bemerkten die beiden jedoch und schritten ein. Die Verdächtigen flüchteten daraufhin. Einen konnten die Beamten schließlich festnehmen.

Die beiden jungen Männer waren gegen 2.00 Uhr auf ein Gerüst am Hauptplatz geklettert, um die Fahne mit einem Messer abzunehmen. Dabei beschädigten sie diese. Aufgrund der angespannten Lage in Österreich wegen des Nahost-Konfliktes ist die Grazer Polizei verstärkt in der Stadt unterwegs. Zwei Beamte der Bereitschaftseinheit bemerkten schließlich die beiden Burschen und verfolgten sie. Einen 17-jährigen Syrer nahmen sie dann vorläufig fest und stellten ein Messer sicher.

Gehäuft Angriffe auf Flaggen

Der Verdächtige wurde noch in der Nacht einvernommen, war aber nicht geständig. Unweit des Tatortes stellte die Polizei noch eine Palästina-Flagge sicher. Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) Steiermark ermittelt.

Nach dem Überfall der Hamas mit zahlreichen Toten wurden in Österreich einige Israel-Flaggen gehisst. In Salzburg, Linz und Wien kam es gehäuft zu Angriffen auf diese, teilweise wurde sie auch beschädigt. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sprach sich deshalb dafür aus, diese Taten härter zu bestrafen. Es wäre „in Teilbereichen wünschenswert, dass es härtere Strafen gäbe, wenn Symbole verbrannt werden“, sagte er. Die Grünen lehnten diese Maßnahme nicht ab, wollten die Rechtslage aber erst im Detail prüfen.

In Graz wurde die Fahne gehisst, obwohl Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) sich dagegen ausgesprochen hatte. Nach tagelanger Diskussion und einem dringlichen Antrag in einer Gemeinderatssitzung der Grazer ÖVP, schaffte man eine Mehrheit dafür. (schev)