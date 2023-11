Metaller verhandeln weiter: „Große Wut“ über Angebot der Arbeitgeber

Am Donnerstag setzten in der Wirtschaftskammer sowohl die Metaller als auch der Handel die Lohnverhandlungen fort. In der metalltechnischen Industrie geht es um viel: Bleibt die Einigung aus, werden die Streiks ausgeweitet.

Großer Bahnhof am Donnerstag in der Wirtschaftskammer: Gleich zwei Branchen trafen sich im WKÖ-Gebäude in der Wiedner Hauptstraße, um die Lohnverhandlungen fortzusetzen. Der Handel zum zweiten, die metalltechnische Industrie heuer bereits zum fünften Mal. In der Industrie geht es um viel. Diese Woche hatten die Gewerkschaften den Arbeitgebern mit Warnstreiks die Rute ins Fenster gestellt. Kommt am Donnerstag keine Einigung zustande, will die Gewerkschaft die Streiks ausweiten.

Die nächste Stufe wäre der befristete Streik. Dann folgt der unbefristete Streik. Das gab es in Österreich aber noch nicht oft, einmal zum Beispiel 2003, als es um die Pensionsreform ging. Und 1950, damals war der Anlass die hohe Teuerung. Dieser Streik war allerdings nicht vom Österreichischen Gewerkschaftsbund, sondern von den Kommunisten organisiert. Auch bei der KBA Mödling gab es 2014 einen unbefristeten Streik wegen eines geplanten Personalabbaus. Reinhold Binder, Chefverhandler der Industriegewerkschaft Pro-Ge, drohte am Donnerstag aber vorsorglich schon einen unbefristeten Streik an.

Die Arbeitgeber zeigten sich vor Verhandlungsbeginn jedoch unbeeindruckt von den Drohgebärden der Gewerkschafter: „Wenn die Gewerkschaft glaubt, dass sie streiken muss, dann wird sie das tun”, sagt Stefan Ehrlich-Adam aus dem Verhandlungsteam der metalltechnischen Industrie. Die Branche zählt 137.000 Beschäftigte und ist die größte von sechs Fachverbänden der Metallindustrie. Die Industrie befinde sich in einer echten Rezession. Man sei in der vorigen Verhandlungsrunde bereits einen „großen Schritt” gegangen. „Wir erwarten, dass sich die Gewerkschaft auch bewegt.”

Die Gewerkschaften Pro-Ge und GPA beharren aber auf ihrer Forderung: Sie wollen eine Lohnerhöhung um 11,6 Prozent, das entspricht zwei Prozent mehr als der durchschnittlichen Teuerung der zurückliegenden zwölf Monate. Ein Abschluss unter der Inflation komme nicht infrage, sagte Binder. Damit hat sich die Gewerkschaft einigermaßen einzementiert. Denn die wirtschaftlichen Aussichten haben sich zuletzt verschlechtert, die Inflation geht zurück. Je länger die Verhandlungen dauern, desto schlechter wird die Verhandlungsposition für die Arbeitnehmervertreter.

„Es geht um den Respekt“

Für die Industrievertreter kommt die volle Abgeltung der Inflation von 9,6 Prozent nicht infrage. Sie hatten ursprünglich lediglich eine Lohnerhöhung um 2,5 Prozent geboten, ihr Angebot zuletzt aber nachgebessert. Die Arbeitgeber legten konkret zwei Varianten vor: Eine sieht zehn Prozent Lohnerhöhung vor, aufgeteilt auf zwei Jahre – plus zweimal 750 Euro Einmalzahlungen. Beim zweiten Angebot wurde eine durchschnittliche Lohn- und Gehaltserhöhung von 8,42 Prozent angeboten. Diese besteht aus einer Erhöhung der Entgelte um 2,5 Prozent zuzüglich eines monatlichen Fixbetrages von 100 Euro. Dazu käme eine Einmalzahlung von 1050 Euro.

Für die Gewerkschafter ist das viel zu wenig. „Es geht um den Respekt gegenüber den Arbeitnehmern“, sagte Pro-Ge Chefverhandler Binder. Man habe über das Angebot der Arbeitgeber „große Wut“ in den Belegschaften gespürt. Die Arbeitgeber hingegen sagten am Donnerstag, dass die Stimmung in den Betrieben „grundsätzlich gut“ sei. Die Gewerkschafter sehen den Ball bei der Industrie. „Die Arbeitgeber müssen sich bewegen“, sagte Binder. Wenn es heute, Donnerstag, keinen Abschluss gebe, werde man zu unbefristeten Streiks übergehen.

Arbeitgebersprecher Christian Knill hatte zuletzt darauf hingewiesen, dass man ja ohnehin über Mindestlöhne verhandle. Wenn Beschäftigte mehr Geld wollten, könnten sie das mit dem Arbeitgeber aushandeln. Darüber regte sich am Donnerstag Karl Dürtscher, Chefverhandler der GPA, auf: Denn der Einzelne sei wirtschaftlich schlechtergestellt als sein Arbeitgeber und würde daher in solchen Verhandlungen schlechter aussteigen. „Genau dafür braucht es die Gewerkschaft.“