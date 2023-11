Brigitte Hobmeier: »Ich gehe gern an meine Grenzen«

Wenn beim Lesen Bilder in meinem Kopf entstehen und ich sehe, wie alles aussehen könnte, merke ich, dass ich in der Geschichte schon drinnen bin. Wenn es mir nicht gefällt, sehe ich nur Buchstaben. Manchmal denke ich mir: „Diese Szene muss ich unbedingt spielen.“ Oder: „Uff, das ist eine schwierige Szene, der will ich mich stellen.“ In „Schnee“ gibt es mit meiner Kollegin Maria Hofstätter eine Verfolgungsjagd. Als ich die Szene das erste Mal las, dachte ich: „Okay, jetzt machen wir James Bond für Ü-45 Damen. Kann das nicht wahnsinnig in die Hosen gehen?“ Aber ich finde, es wurde eine tolle Verfolgungsjagd, die allerdings unglaublich anstrengend zu drehen war.