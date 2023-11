Leonore Gewessler soll als Spitzenkandidatin für die EU-Wahl abgesagt haben. Nun wird nach Ersatz gesucht. Wie das Kandidatenprofil aussieht und wer in Frage kommt.

„Hast du einen Opa, schick ihn nach Europa“ – diesem Leitspruch, der insinuiert, dass Österreichs Parteien für die weniger populären EU-Wahlen eher Hinterbänkler ins Rennen schicken als politisches Spitzenpersonal, wollten die Grünen eigentlich nicht folgen. Im Gegenteil, sie hatten für die Wahl zum Europäischen Parlament im Juni 2024 eine Top-Kandidatin in Aussicht: Klima-Ministerin Leonore Gewessler. Doch aus diesem Plan wird aller Voraussicht nichts. Gewessler hat als Spitzenkandidatin abgesagt, Platz Eins auf der Liste, die am Bundeskongress am 16. Dezember hätte bestätigt werden sollen, ist also leer. Der Bundeskongress musste auf Februar 2024 verschoben werden.

Die offizielle Begründung dafür lautet kurz zusammengefasst etwa so: Mit der Bestätigung der Liste würde man gewissermaßen in den Wahlkampf starten. Weil aber die Stimmung auch und vor allem im Hinblick auf die Lage im Nahen Osten gegenwärtig so aufgeheizt sei, wolle man lieber noch zuwarten.

Auch Reimon zog zurück

Das wiederum hat nun dafür gesorgt, dass der grüne Nationalratsabgeordnete und ehemalige Europa-Parlamentarier Michel Reimon seine im Oktober bekanntgewordene Kandidatur für ein EU-Mandat doch wieder zurückzieht. Über Facebook teilte er mit, unter der neuen strategischen Vorgabe sei er einfach kein geeigneter Kandidat. „Ich dachte, dass gerade diese dramatischen Entwicklungen Anlass sein müssen, Positionen laut und deutlich zu beziehen.“ Und: „Unter dieser Prämisse sollte ich nicht antreten. Das finde ich schade, aber ich werde bei den Wahlen nächstes Jahr genau deshalb trotzdem mit aller Kraft für die Grünen laufen – wir haben andere großartige KandidatInnen.“

Genau das, die Frage nach den anderen großartigen Kandidaten, speziell einer Spitzenkandidatin, dürfte der Parteispitze nun aber etwas Kopfzerbrechen bereiten. Fix ist: Eine Frau muss die Liste anführen, das ist mit der grünen Fraktion im EU-Parlament so akkordiert. Gewesslers Eignung als Kandidatin war unbestritten: Sie hat bereits Erfahrung in Brüssel, von 2008 bis 2014 war sie dort Gründungsdirektorin der Green European Foundation. Außerdem ist sie in der österreichischen Bevölkerung bekannt und kommt in der Partei bzw. bei den Grün-Wählern gut an. Mit einer prominenten Spitzenkandidatin wollen die Grünen nicht zuletzt zeigen, dass man heute – viele Jahre nachdem man ursprünglich gegen den Beitritt zur EU war – eine zutiefst pro-europäische Partei ist, die die EU als Friedensprojekt ernstnimmt.

Eine Frage der Prominenz?

Eine ähnlich prominente Position innerhalb der Partei bekleidet außer Gewessler nur Justizministerin Alma Zadić. Auch sie wäre eine geeignete Symbolfigur für die europäische Einigkeit und Verständigung. In Justizkreisen winkt man bei der Frage, ob Zadić die Idee gefalle, allerdings ab. Innerhalb der Partei sehen sie viele im übernächsten Wahlkampf eher als Nachfolgerin von Werner Kogler als Spitzenkandidatin und Bundessprecherin. Ein Job, für den umgekehrt übrigens auch immer wieder Leonore Gewessler ins Spiel gebracht wird.

Als einigermaßen fix gilt, dass keine der drei Personen, die aktuell für Österreichs Grüne im Europäischen Parlament sitzen, die Liste anführen wird. Umgekehrt muss die auf Platz Eins gereihte Person ein Mandat aber auch nicht unbedingt annehmen. Zur Erinnerung: 2019 führte Werne Kogler die Liste an, die österreichische Fraktionsführerin in Brüssel wurde aber Monika Vana.

Suche in NGO-Umfeld

Weil innerhalb der Partei die Möglichkeiten also knapp werden, dürften sich die Grünen nun auch intensiv im NGO-Umfeld umsehen. Sie sehen den Klimawandel als die größte Herausforderung auf dem europäischen Kontinent und das Klima somit als die wichtigste Frage, mit der sich das EU-Parlament beschäftigen muss. Naheliegend wäre insofern eine Person aus der Klima- und Umweltbewegung. Auch Leonore Gewessler wurde ja aus diesem Bereich ins Ministerinnenamt geholt.

Eine Person, die aktuell parteiintern Hoch im Kurs sein soll, ist Klimaaktivistin Lena Schilling. Sie ist 22 Jahre alt, würde also vor allem junge Wähler ansprechen und den Klima-Fokus der Partei unterstreichen. Allerdings gibt es auch unter Grünen Politikern einige Skepsis, weil sie kaum Erfahrung in der Politik hat. Schilling selbst sagt auf Anfrage der „Presse“, sie wolle die Gerüchte weder bestätigen noch dementieren.