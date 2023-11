Eines der ersten Bilder, die um die Welt gehen - festgehalten von einem freien Fotografen, der seine Bilder der Nachrichtenagentur AFP zur Verfügung stellte. Sein Name taucht in den „Honest Reporting“-Vorwürfen aber nicht auf.

Eines der ersten Bilder, die um die Welt gehen - festgehalten von einem freien Fotografen, der seine Bilder der Nachrichtenagentur AFP zur Verfügung stellte. Sein Name taucht in den „Honest Reporting“-Vorwürfen aber nicht auf. APA / AFP / Said Khatib

Wieso waren so rasch Bilder vom Grenzübertritt der Hamas-Terroristen verfügbar, fragt die Plattform „Honest Reporting“ und findet auch ein Foto eines der Fotografen mit dem Hamas-Drahtzieher. Die Nachrichtenagentur Reuters bestreitet, vom Angriff gewusst zu haben.

Internationale Nachrichtenagenturen wie AFP, AP und Reuters sind mit Vorwürfen konfrontiert: Haben sie Bilder von Fotografen veröffentlicht, die möglicherweise über die Hamas-Angriffe vorgewarnt wurden? So berichtet zumindest die Plattform „Honest Reporting“. So werden etwa vier Namen von AP-Fotografen genannt. Hassan Eslaiah zum Beispiel, der auch als freier Fotograf für CNN arbeitet, soll die Grenze nach Israel passiert haben, Fotos eines brennenden israelischen Panzers gemacht und dann auch Bilder der Angreifer im Kibbuz Kfar Azza geschossen haben. Der Fotograf habe auf X schließlich Bilder entfernt, in denen er vor dem brennenden israelischen Panzer zu sehen war. Er habe auf den Bildern keine Presse-Weste oder Helm getragen.

Vom selben Fotografen tauchte auch ein Bild auf, auf dem er mit Hamas-Chef Jahja Sinwar zu sehen ist.

Die Nachrichtenorganisation Reuters dementierte am Donnerstag in einer Stellungnahme als Reaktion auf einen Bericht der Mediengruppe „HonestReporting“ jegliche Andeutung, dass sie bereits Kenntnis von dem Angriff der Hamas auf israelische Zivilisten und Soldaten am 7. Oktober gehabt hätte.

„Uns sind ein Bericht von HonestReporting und Vorwürfe gegen zwei freiberufliche Fotografen bekannt, die zur Berichterstattung von Reuters über den Angriff vom 7. Oktober beigetragen haben“, sagte Reuters. „Reuters bestreitet kategorisch, von dem Angriff vorher gewusst zu haben oder dass wir am 7. Oktober Journalisten bei der Hamas untergebracht haben.“

Bilder erst nach Meldung durch Israel veröffentlicht

„Reuters erwarb Fotos von zwei in Gaza ansässigen freiberuflichen Fotografen, die sich am Morgen des 7. Oktober an der Grenze befanden und mit denen das Unternehmen zuvor keine Beziehung hatte. Die von Reuters veröffentlichten Fotos wurden zwei Stunden, nachdem die Hamas Raketen auf den Süden Israels abgefeuert hatte, und mehr als 45 Minuten, nachdem Israel berichtete, bewaffnete Männer hätten die Grenze überquert, aufgenommen.



„Angestellte Journalisten von Reuters waren nicht an den im HonestReporting-Artikel genannten Orten vor Ort.“ (Reuters/Red.)

>> Der Artikel von „Honest Reporting“