Quadratmeterpreise in den meisten Bezirken gestiegen

Laut Willhaben-Analyse wurden Mietwohnungen 2023 im Quartalsvergleich zum Vorjahr teurer. Wo es die teuersten und günstigsten Mieten in Österreich gab.

Der Online-Dienstleister Willhaben.at hat österreichweit mehr als 50.000 auf der Plattform angebotene Mietwohnungen analysiert und die Angebotspreise für das dritte Quartal (Q3) mit jenen von 2022 verglichen. Spitzenreiter beim Preiszuwachs war dabei der Bezirk Braunau, wo der durchschnittliche Quadratmeterpreis von 10,50 Euro (Q3/22) auf 12,5 Euro (Q3/23) anstieg – das entspricht einem Plus von 19 Prozent. Weiters zugelegt haben die Preise in Villach-Land (+18,4 Prozent), Lienz (+17 Prozent), Lilienfeld (+16 Prozent) und Waidhofen an der Thaya (+15,4 Prozent). Bei letzterem „ist also davon auszugehen, dass der Anstieg der Mietpreise zeitverzögert, aber nicht unbedingt stärker eingetreten ist“, sagte Judith Kössner, Head of Immobilien bei Willhaben, über die Entwicklung in der Stadt im Waldviertel.

Der Rückgang der Mietpreise konnte im dritten Quartal 2023 in 20 von 113 analysierten heimischen Bezirken festgestellt werden. Laut der Analyse haben sich die Angebotspreise pro Quadratmeter vor allem im Burgenland zum „Vorteil für Mieter“ entwickelt. Den deutlichsten Rückgang verzeichnete Oberpullendorf (-12 Prozent), gefolgt von Neusiedl am See (-11 Prozent), Jennersdorf (-7 Prozent), Güssing (-7 Prozent) sowie Feldkirchen in Kärnten (-7 Prozent).

Mit im Schnitt 24,6 Euro pro Quadratmeter – 13, 8 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, als der Quadratmeter noch mit 21,6 Euro zu Buche schlug – ist der erste Bezirk in Wien weiterhin klarer Spitzenreiter bei Wohnungsmieten in Österreich. Weitaus tiefer in die Tasche greifen als im Rest Österreichs mussten Mieter in Innsbruck (21,20 Euro/m2), Kitzbühel (19,8 Euro/m2), Salzburg-Stadt (19,40 Euro/m2) und Wien-Leopoldstadt (17,9). Und auch hier war, in den hochpreisigsten Bezirken bei Mietwohnungen, im Analysezeitraum ein Preisanstieg zu verzeichnen.

Wiener Bezirke im Detail

In der Bundeshauptstadt Wien zogen die Bezirke Penzing (+8,2 Prozent), Rudolfsheim-Fünfhaus (+7,1 Prozent) und Neubau (+6,7 Prozent) im dritten Quartal 2023 gegenüber 2022 am stärksten an. Etwas Rückgang verzeichneten hingegen Brigittenau (-4,8 Prozent), gefolgt von Liesing (-4,2 Prozent) und Floridsdorf (-3,2 Prozent). Insgesamt stiegen in 16 von 23 Wiener Bezirken die Preise.

Der durchschnittliche Angebotspreis pro Quadratmeter lag in Österreich im dritten Quartal 2023 bei 13,80 Euro. Laut Willhaben sei es weiterhin möglich, eine Mietwohnung zu finden, die nur etwa halb so viel kostet. Gemessen an der Einwohnerzahl führt das kleinste Bundesland, das Burgenland, das Ranking an. Die niedrigsten Angebotspreise pro Quadratmeter gab es zwischen Anfang Juli und Ende September 2023 in Güssing (7,3 Euro/m2), Oberpullendorf (7,5 Euro/m2) und Jennersdorf (8,5 Euro/m2), gefolgt von Zwettl (8,6 Euro/m2) und Gmünd (8,6 Euro/m2) im Waldviertel. (red.)